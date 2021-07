Nintendo Switch: un metodo facile per riparare le leve dei Joy-Con

Un metodo “fast and furious” per riparare il “Kyoto drift”: ecco un metodo facile per aggiustare le leve dei Joy-Con di Nintendo Switch

Nonostante la loro fedeltà, i giocatori più affezionati alla Grande N si trovano alla ricerca di un metodo facile per riparare i Joy-Con di Nintendo Switch più spesso di quanto vorrebbero. Lo slittamento delle leve analogiche è uno dei crucci maggiori dei possessori della console ibrida, e vista l’assenza di differenze nelle varianti della versione OLED possiamo supporre che il colosso di Kyoto non abbia alcuna fretta di porvi rimedio. Tuttavia, è possibile bypassare una costosa riparazione (o un’ancora più esosa sostituzione) in pochi semplici passi.

Come riparare le leve dei Joy-Con di Nintendo Switch: un metodo facile… col cartoncino?!

A fornirci un metodo semplice per riparare i Joy-Con di Nintendo Switch, operazione all’apparenza tutt’altro che facile, è lo youtuber VK. Stando a lui, è tutto un fatto di pressione, che col tempo nei pressi delle leve analogiche tende a venire meno. Nel video qui sotto, al minuto 5:55, potete trovare la soluzione all’annosa questione. Lo spessore necessario per rimettere in sesto la leva si può ricavare da del semplice cartoncino, se si aggira sul millimetro di spessore. Vi serviranno i dovuti cacciaviti per rimuovere la scocca, ma una volta che avete il cartoncino e avete denudato la base dei contatti, dovrete solo appoggiarlo.

Naturalmente, è un metodo semplice che però ci sentiamo di consigliarvi solo fino ad un certo punto. La garanzia verrà infatti inevitabilmente meno ancora più rapidamente della tenuta su strada delle leve, quindi tenete bene a mente i rischi a cui andate incontro. Se volete una garanzia a vostra volta da VK, tuttavia, potrebbe farvi piacere sapere che il metodo è stato testato a dovere. L’utente YouTube ha infatti aspettato non meno di due mesi, durante i quali i controller hanno funzionato egregiamente, prima di condividere con noi la sua scoperta.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del trucchetto?