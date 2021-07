Ridley Jones: disponibile su Netflix la nuova serie

Ridley Jones è la nuova serie Netflix dedicata all’età prescolare che è disponibile su Netflix dal 13 luglio 2021

Ridley Jones: La paladina del museo è la nuova serie animata Netflix creata da Chris Nee (Dottoressa Peluche, Vampirina) e dedicata al pubblico prescolare, disponibile dal 13 luglio in sei episodi in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Una serie animata perfetta per i più piccoli, per permettergli anche l’apprendimento insieme all’intrattenimento animato e musicale. Il periodo estivo è ancora più azzeccato per poter iniziare questa nuova serie.

L’attrice, cantante, conduttrice televisiva e radiofonica Lodovica Comello canta la versione italiana della sigla della serie animata e si racconta in questa originale featurette. Forza, coraggio, magiche avventure e tanto divertimento per i più piccini: lo spirito della serie animata e il carattere della protagonista prendono vita anche grazie all’originale sigla e alla voce di Lodovica.

Ridley Jones: su Netflix la serie animata per i più piccoli

Ridley Jones è una bambina di sei anni che vive con la mamma e la nonna al Museo di Storia Naturale (che è il posto più bello del mondo per ogni bambino). Ogni notte, quando le luci si spengono e le porte si chiudono, ogni cosa all’interno del museo prende vita, dagli elefanti in fuga alle le mummie egizie, e Ridley assume il comando!

