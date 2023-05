The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, voto massimo dalla critica

Alla quasi totale unanimità, il voto medio per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il massimo mai toccato su OpenCritic e Metacritic

C’è sempre clamore quando un sito che raccoglie i verdetti di più recensioni crea un mosaico positivo su tutti i fronti, ed è per questo che il voto complessivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sorprende tanto. Il gioco, le quali ultime ventiquattro ore di attesa iniziano a farsi pesanti pure per noi, vanta la valutazione più elevata di sempre su OpenCritic. La stampa straniera ha già avuto modo di scrutinare l’ultima fatica di Eiji Aonuma, e la positività è stata tale da valere al gioco l’en plein su quasi ogni testata. Col tempo vedremo se anche noi faremo eco ai colleghi esteri.

La stampa di settore ha premiato in toto The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con un gran voto

Poco dopo il termine dell’embargo sulle valutazioni, il voto medio di OpenCritic ha mostrato una media astronomica per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il totale, espresso in centesimi, tocca la vertiginosa soglia del 97,223 e non si tratta nemmeno di uno stacco risicato. Il secondo classificato, Super Mario Odyssey, è al secondo posto con un comunque ragguardevole 96,81 mentre il precedente capitolo zeldiano Breath of the Wild si guadagna il bronzo con un 95,9. Anche per il collega Metacritic l’antifona resta più o meno uguale, mettendo l’ultimogenito della Grande N in vetta tra i titoli del 2023 con un 97 su 100.

Zelda: Tears of the Kingdom is currently the highest-rated game ever on review aggregation site OpenCritic.https://t.co/CbpOA9T9xJ pic.twitter.com/38pozFE76h — VGC (@VGC_News) May 11, 2023

Nel caso di Metacritic rimane il gioco più lodato sul fronte Nintendo Switch, nonché il primo ad accalappiare un 97 da Red Dead Redemption 2, uscito nel 2018. A superarlo sono solo Ocarina of Time (99), Tony Hawk’s Pro Skater 2 (98), Grand Theft Auto IV (98) e SoulCalibur (98). Il gioco esce domani (12 maggio), e chi lo ha provato in anteprima non ha tardato a definirlo “uno dei giochi migliori sulla console, a mani basse”. Le lodi delle testate lo descrivono come “un insondabile seguito di uno dei giochi migliori di sempre, migliorandolo in qualche modo sotto ogni punto di vista”. Insomma, non si tratta certo della metaforica pizza accompagnata dai fichi.

