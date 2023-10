Marvel’s Spider-Man 2: il trailer di lancio mostra nuovi antagonisti

Ci sono proprio tutti (gli avanzi di galera): ecco i molti avversari di Testa di Tela nel trailer di lancio di Marvel’s Spider-Man 2

Con tutto l’hype per un certo eroe vestito di rosso e blu, potrebbe sovvenire di scordarsi l’altro protagonista con gli stessi colori: a questo pone rimedio Sony con un trailer di lancio per il suo titolo a sua volta in uscita venerdì, Marvel’s Spider-Man 2. Nell’ultima fatica di Insomniac Games ce la vedremo contro diversi supercriminali, ma forse è qui che dovremmo fermarci prima di poter proseguire. Per chi di voi vuole arrivare interamente ignaro al day one, infatti, sconsiglieremmo la visione del minuto di materiale che attende invece tutti gli altri. Se però questa allerta spoiler non vi tange, non possiamo far altro che darvi l’appuntamento al prossimo paragrafo, dopo la visione del trailer.

Chi c’è nel trailer di lancio di Marvel’s Spider-Man 2?

Oltre al ritorno di Mister Negativo (debutto fumettistico nel 2007), trova anche posto l’Uomo Sabbia in grande spolvero (gioco di parole non voluto). Buona parte del video mostra inoltre un grande classico: Peter Parker intento a rovinare quel che resta della sua vita privata a causa del Simbionte. Il quale, a tal proposito, fa comunque la sua porca figura anche nell’incarnazione di Venom. In tutto questo, il gioco promette una longevità pari a quella del predecessore. La “fortuna dei Parker” torna a far danni (e a farci divertire) questo venerdì 20 ottobre su PS5, ed è disponibile per il pre-load ora. E non temete, stiamo già lavorando alla recensione del titolo!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate da quest’avventura? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.