Ferrari: svelato il teaser poster italiano della pellicola di Mann

Tramite comunicato stampa, Leone Film Group, Rai Cinema e 01 Distribution hanno svelato il teaser poster italiano di Ferrari, la nuova pellicola di Michael Mann in arrivo a dicembre: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Leone Film Group, Rai Cinema e 01 Distribution sono lieti di presentare il teaser poster di Ferrari, il nuovo attesissimo film del quattro volte candidato all’Oscar Michael Mann, che sarà nei cinema italiani dal 14 dicembre 2023. Lo trovate qua sotto, mentre, un paragrafo più in giù, trovate anche l’ultimo trailer rilasciato.

Ferrari si mostra in un teaser poster!

Accolto da una lunga standing ovation alla 80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Ferrari è la storia di una leggenda che ha costruito un mito senza tempo, diventando un’icona mondiale, ma soprattutto una vera e propria esperienza cinematografica, coinvolgente e spettacolare, che racconta l’affascinante quanto spietato mondo delle corse automobilistiche degli anni Cinquanta.

Il candidato all’Oscar Adam Driver è Enzo Ferrari; accanto a lui il Premio Oscar Penélope Cruz nel ruolo della moglie Laura, Shailene Woodley in quello di Lina Lardi, Patrick Dempsey e Jack O’Connell nei panni rispettivamente dei piloti Piero Taruffi e Peter Collins. Nel cast anche Sarah Gadon (Linda Christian) e Gabriel Leone, che interpreta il giovane e ambizioso pilota Fon De Portago. Prodotto da STX Entertainment, Ferrari è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e uscirà al cinema il 14 dicembre 2023 con 01 Distribution.

Avete visto il teaser poster di Ferrari? Che cosa ne pensate? Andrete a vederlo al cinema? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV! E se volete approfittare di un grosso sconto sull’abbonamento annuale a Disney Plus, valido fino al 31 ottobre, vi rimandiamo al nostro articolo con tutte le info, cliccate qui!

