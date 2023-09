Spider-Man 2: la durata sarà simile a quella del primo capitolo

Spider-Man 2 debutterà il prossimo mese su PS5 e oggi, il game director del gioco, ha parlato della durata dello stesso. Ecco i dettagli

Marvel’s Spider-Man 2 punta a migliorare e a espandere i giochi precedenti della serie in diversi frangenti: combattimento, esplorazione e molto altro ancora. Come ci si aspetterebbe da un sequel open world, il titolo in questione è ovviamente destinato a essere un’esperienza molto più ampia. Ma anche se la sua New York sarà all’incirca il doppio della mappa dei due predecessori, questo non si tradurrà in un’esperienza significativamente più longeva. Anzi, la durata di Marvel’s Spider-Man 2 sarà più o meno alla pari con quella del primo gioco. Lo ha confermato Ryan Smith, senior game director di Insomniac Games, in una recente intervista a VG247. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Spider-Man 2, parla Insomniac: “Non puntiamo a una durata considerevole”

Il tutto si traduce in una durata di circa 20-25 ore, a seconda della quantità di contenuti secondari completati in Spider-Man 2. “Spider-Man 2 si colloca nella stessa fascia di valori del primo gioco in termini di tempo di gioco complessivo”, ha dichiarato Smith. “E abbiamo pensato davvero a come rendere ogni momento un po’ più epico, o un po’ più profondo o un po’ più integrato nella storia”. Smith ha poi aggiunto che con il sequel l’obiettivo di Insomniac non è quello di offrire un’esperienza più ampia con più contenuti, ma di migliorare la qualità dei vari elementi offerti, infondendo in ogni cosa il maggior numero possibile di dettagli narrativi. “Non vogliamo che sia un gioco da 80-100 ore, non è questo il nostro obiettivo”, ha dichiarato il game director. “Vogliamo raccontare storie incredibili, nel miglior modo possibile. Vogliamo rendere ogni missione davvero, davvero memorabile. Questo è il nostro reale obiettivo, non creare qualcosa di eccessivamente ampio. Vogliamo assicurarci che ci sia qualche elemento di storia in tutto ciò che si scopre nel mondo di gioco”, ha aggiunto Smith. “Abbiamo visto che i giocatori rispondono molto bene a questo aspetto quando lo abbiamo implementato nei titoli precedenti”. Il lancio di Marvel’s Spider-Man 2 è previsto per il 20 ottobre su PS5. Al lancio saranno disponibili le modalità 30 FPS, 40 FPS e 60 FPS e tutte e tre prevederanno il ray tracing.

