Marvel’s Spider-Man 2 è alle porte, con poco meno di una settimana al suo debutto, nella breve attesa analizziamo un personaggio che sarà centrale nel sequel della Insomniac: Venom

La prima apparizione di Venom risale nel n°298 di Amazing Fantasy nel 1988, ben 26 anni dopo la prima apparizione di Spider-Man (1962), un personaggio ben più giovane rispetto al Ragno, ma è riuscito, in questi anni, a diventare uno dei personaggi preferiti dai fan non solo di Spider-Man, ma di tutta la storia editoriale Marvel. La storia di Venom è collegata a molti altri personaggi Marvel, questi infatti sono stati dei corpi ospiti del simbionte. L’alieno (o per essere pignoli, klyntar), infatti, è da considerare un personaggio singolo, che però diventa un tutt’uno con l’ospite con cui decide di entrare in contatto, migliorandone abilità fisiche ma corrompendone la mente. Ci sono molte teorie su chi possa essere l’ospite nell’atteso videogioco, che sarà centrale nella storia, c’è chi pensa sia Harry Osborn, ma le ipotesi sono molte, come sono molti gli ospiti di Venom.

Marvel’s Spider-Man 2: chi è Venom? | La nascita

Come abbiamo detto in precedenza, Venom è un klyntar, o più comunemente un simbionte. Ma come è nato? Come sono nati i suoi simili? Nei fumetti, dopo anni dalla prima apparizione, viene svelato che esiste un Dio dei Simbionti, una divinità alla quale tutti i simbionti sono collegati, Knull, il primo a brandire la Necrospada, vista in Thor: Love and Thunder, e nemico degli Asgardiani. Venom viene abbandonato dai suoi fratelli e recuperato da una nave Kree, che decide di studiare il simbionte, ma esso si lega a uno dei soldati, da cui viene addestrato a combattere, per poi venire imprigionato su Battleworld, dove incontra Deadpool, a cui si lega, ma solo per un po’, poiché il Mercenario Chiacchierone non voleva trasmettergli la sua stessa follia, motivo per cui passò subito dopo a Spider-Man.

Marvel’s Spider-Man 2: chi è Venom? | Eddie Brock

L’ospite più famoso nella storia della Marvel è il giornalista creato da Todd McFarlane, Eddie Brock, che condivide un odio profondo nei confronti di Peter Parker con il simbionte, quest’ultimo rancoroso verso Spider-Man per essere stato abbandonato e Brock per essere stato licenziato dal Daily Bugle a causa sua. I due creano una simbiosi molto forte, basato sull’odio e la vendetta, e fu così che Venom divenne un nemico giurato di Parker. Ma nel corso del tempo, l’obiettivo di entrambi cambia, tornando ad essere degli eroi e a proteggere i deboli, prendendo così il nome di Protettore Letale, a volte mettendo da parte l’odio per la loro nemesi e collaborando con lui per fermare dei nemici in comune. A questa versione sono stati dedicati anche due film, il primo con l’omonimo titolo del personaggio, il secondo La Furia di Carnage.

Marvel’s Spider-Man 2: chi è Venom? | Flash Tompson

Un altro ospite degno di nota è Flash Tompson, il bullo di Peter Parker al liceo. Flash è stato ispirato da Spider-Man a diventare un eroe di guerra, gettandosi spesso in imprese eroiche in territori dominati dal terrorismo e dai bombardamenti. Durante la sua carriera, Flash Tompson ha subito gravi ferite, arrivando a tal punto dal rimanere privato dell’uso delle gambe mentre cercava di salvare innocenti come soldato americano. Il suo legame con Venom diventa talmente simbiotico che Flash non può viverne senza, il simbionte gli permette infatti di tornare a camminare e a combattere. Il soldato migliora anche la sua psiche, eliminando la sua insistente sete di sangue e violenza, alimentando il suo desiderio di aiutare le persone.

Marvel’s Spider-Man 2: chi è Venom? | Lee Price

Quest’ospite è quello più recente e meno famoso, ma altrettanto interessante. Lee Price ha avuto un’infanzia difficile, ha sofferto di bullismo e abusi da parte del padre, che uccide in uno scatto d’ira, insieme alla madre. Scarica le colpe su un mutante col potere della pirocinesi. Viene assoldato da Mac Gargan (Scorpion) come membro della gang di Gatta Nera, che era in guerra con la gang di Tombstone. Durante uno scontro a fuoco, dove Price era disarmato, Venom gli salvò la vita rendendolo suo ospite e uccidendo tutti i presenti. A questa versione di Venom viene aggiunta l’abilità di emettere tossina dai suoi denti. Inoltre ha affrontato nemici temibili come Scorpion, che dopo lo scontro a fuoco tra la gang di Black Cat e la gang di Tombstone, decise di eliminarlo, fallendo nel tentativo.

Marvel’s Spider-Man 2: chi è Venom? | Wade Wilson

In una realtà alternativa, Deadpool decide di non sbarazzarsi di Venom. Una realtà alternativa dove il simbionte impazzisce, assumendo la stessa follia del mutante, diventando un vero e proprio squilibrato. Questa versione, però, è più un easter egg, una piccola variante che è apparsa poche volte in grandi eventi fumettistici dove Deadpool uccide altre versioni di Deadpool o nei fumetti dove appare la Deadpool Corps. Venompool appare anche come un personaggio giocabile nel videogioco mobile Marvel: Contest of Champions. Non si sa se questa versione sia ancora viva, si presume che in realtà sia morta, ma non è stato mostrato Wade uccidere Venompool, quindi ci piace pensare che sia ancora in circolazione. Il personaggio con la stessa follia e gli stessi poteri di Deadpool avrebbe un enorme potenziale se raccontato.

Marvel’s Spider-Man 2: chi è Venom? | Harry Osborn

Arriviamo al punto cruciale: Harry Osborn. Nei fumetti Harry non è mai stato un ospite, ma questo scenario diventa realtà nella serie animata mandata in onda su DisneyXD dal titolo Marvel: Ultimate Spider-Man. In questa serie, Venom è una cavia da laboratorio di Norman Osborn, che riesce a liberarsi e a impossessarsi del corpo di Harry, facendogli perdere completamente il controllo e scontrandosi prima contro Peter, poi, una volta aiutato dal suo migliore amico a riprendersi e a controllare il simbionte, si scontrò contro suo padre Norman, quando si era trasformato in Ultimate Goblin, ma in questo scontro aveva intenzione di ucciderlo, per poi cambiare idea grazie alla persuasione di Peter. Questa versione è particolarmente interessante poiché Harry e Venom si alternano tra momenti di totale simbiosi e altri dove quest’ultimo prende il controllo sulla mente di Harry.

I sospetti che l’ospite di Venom sia Harry anche in Spider-Man 2 sono alti, se avete colto alcuni dettagli tra la fine di Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ma non è detto che sia lui. Potrebbe essere Eddie? Potrebbe essere Lee Price? Magari l’ospite sarà un personaggio completamente nuovo, originale della Insomniac. Insomma, tutto è possibile, non ci resta che aspettare il rilascio. Seguiteci su tuttotek.it per restare aggiornati e leggere la recensione dell’atteso videogioco che verrà pubblicata a breve.