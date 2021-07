Hideo Kojima: quasi confermato un accordo con Xbox

Hideo Kojima, il papà di Metal Gear Solid, starebbe per raggiungere uno storico accordo per creare un nuovo titolo per Xbox

In questi giorni stanno diventando sempre più forti le voci che vogliono il famoso Hideo Kojima, creatore di capolavori come la saga di Metal Gear Solid e Death Stranding, con Xbox. Secondo quanto riportato dal sito americano GamesBeat, Kojima avrebbe firmato una lettera d’intenti con Microsoft, che rappresenterebbe un primo importante passo per garantire la collaborazione con il famoso game designer per un futuro progetto videoludico.

Hideo Kojima pronto a lavorare per Xbox in futuro?

Al momento né Microsoft e né Kojima hanno confermato pubblicamente di quest’accordo legato a un possibile progetto in arrivo su Xbox, ma probabilmente perché è ancora presto, dato che l’accordo deve essere ancora ufficializzato. Dopo la firma di Kojima infatti i legali da entrambe le parti dovranno negoziare i dettagli specifici relativi a questo nuovo lavoro. Sappiamo al momento che Kim Swift, un game designer veterano, che in passato ha lavorato per Valve a Left 4 Dead e Portal, è stato assunto da Microsoft specificatamente per dare luce alla nuova idea di Kojima.

Swift è stato scelto per la sua esperienza con i titoli in cloud, avendo lavorato in passato per Stadia, e di recente proprio Kojima aveva espresso il suo interesse nell’esplorare il mondo del cloud gaming in uno dei suoi prossimi progetti. Al momento è difficile capire se esiste un progetto ben definito nella mente di Kojima, ma secondo quanto suggerito se l’accordo con Microsoft verrà concretizzato, questo non vieterà al famoso game designer di lavorare con altri publisher, dato che non ci sarà esclusività in quest’accordo.

