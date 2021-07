PS Now: un leak svelerebbe i possibili giochi di luglio

Secondo un leak, i giochi di luglio su PS Now saranno di grande qualità

Sony, dopo aver comunicato quali saranno i titoli disponibili su PS Plus a luglio, non si è ancora pronunciata invece per quanto riguarda quelli di PS Now. Ad anticipare l’annuncio ufficiale è però arrivato un leak scovato sui social media da un’immagine promozionale probabilmente uscita troppo presto e finita su Reddit. Quest’immagine svela i giochi che saranno disponibili a luglio su PS Now. Tra questi ci sarebbero alcuni grandi ritorni e un’esclusiva molto importante.

I giochi in arrivo a luglio su PS Now secondo un leak

Secondo quanto trapelato su PS Now a luglio arriveranno diversi importanti giochi pronti ad arricchire il catalogo. Tra questi ci saranno God of War, Red Dead Redemption 2, Nioh 2, Judgment, Team Sonic Racing e Moving Out. Essendo un leak non confermato va preso con le pinze, e probabilmente è solo questione di pochi giorni prima di avere la lista ufficiale fornita da Sony. Se questa lista fosse vera avremmo il gradito ritorno di God of War, che era comparso sul servizio in passato per poi essere rimosso, e anche di Red Dead Redemption 2, anch’esso già arrivato su PS Now tempo addietro e poi rimosso.

Al momento PS Now non supporta i giochi PS5, dunque titoli come Nioh 2 e Judgment arriveranno probabilmente nella loro versione PS4, un po’ come era successo poco tempo fa per Marvel’s Avengers e Borderlands 3, inseriti all’interno del servizio Sony, ma senza la possibilità di provare la nuova versione per PS5. Al momento dunque non resta che attendere la conferma di Sony riguardo a questo possibile leak.

