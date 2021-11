Gillette Bomber Cup: la finale si terrà alla Milan Games Week!

Tramite comunicato stampa, è stato annunciato che la finale della Gillette Bomber Cup. il torneo di Fortnite, si terrà alla Milan Games Week

Fortnite è passato dall’essere un videogioco al salire sul podio dei fenomeni di massa, accanto a titoli più longevi come League of Legends e World of Warcraft. Un fenomeno che, ammettiamolo, interessa qualsiasi fascia d’età, non solo quella esclusivamente più giovane. E, ovviamente, un fenomeno che ha dato vita a tantissimi tornei e competizioni eSportive, una fra tutte la Gillette Bomber Cup, che quest’anno ha come sottotitolo quello di Bomber vs King. Tramite comunicato stampa, è stato annunciato nelle scorse ore che la finale dell’evento si terrà in concomitanza della Milan Games Week.

Per la precisione, la finale della quinta edizione della Gillette Bomber Cup avrà inizio sabato 13 novembre alle 10.30. L’evento è stato creato in sinergia con Dentsu Gaming e PG eSports, la società leader in Italia nell’organizzazione di tornei dedicati al gaming competitivo. La Milan Games Wekk è invece attualmente il più grande consumer show in Italia dedicato al mondo dei videogiochi ed ospiterà la finale, in cui i finalisti delle migliori squadre si sfideranno in diretta a Fortnite.

La finale della Gillette Bomber Cup si terrà il prossimo 13 novembre

Durante la scorse tre settimane, ben 24 squadre hanno sfoggiato tutte le loro migliori capacità in una serie di sfide avvincenti con l’obiettivo di ottenere lo score più alto e decretare chi saranno i Bomber e i King di questa stagione. L’appuntamento sarà commentato dagli sperti, nonché ambassador di questa edizione di Bomber Cup, Xiuder, famoso streamer di Twitch Italia, e Piz, pro-player di Fortnite, due veri e propri punti di riferimento della community italiana del battle royale.

Appuntamento per la finale della Gillette Bomber Cup alla Milan Games Week, giorno sabato 13 novembre alle 10.30. Fateci sapere qua sotto se sarete presenti in fiera e se assisterete all’evento, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!