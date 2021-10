League of Legends 2021: ecco gli anelli ufficiali del campionato

Riot Games e Mercedes-Benz annunciano una collaborazione per rivelare gli anelli ufficiali del campionato mondiale di League of Legends 2021

Dopo i numeri da record della scorsa edizione, anche quest’anno stiamo per assistere alla finale della consueta competizione mondiale di LoL. Per l’occasione Riot Games, in collaborazione con la casa automobilistica di lusso Mercedes-Benz, ha annunciato che la squadra vincitrice del campionato di League of Legends 2021 celebrerà la vittoria con speciali anelli, insieme all’ambita Coppa Degli Evocatori. Tali anelli saranno per l’occasione disegnati proprio dalla famosa casa automobilistica tedesca, in collaborazione con Riot Games stessa, e costituiranno un cimelio di grande valore per i vincitori.

La partnership stretta lo scorso anno fra Riot Games e Mercedes-Benz si rinnova ancora una volta con l’arrivo degli anelli ufficiali per la competizione mondiale di League of Legends 2021. La collaborazione che ha portato alla creazione degli anelli è stato un processo durato un anno, nel quale i team di LoL hanno unito le forze con i rinomati designer di Mercedes nel progettare il premio perfetto per i vincitori del campionato. Si è reso necessario coniugare l’identità e i diversi linguaggi di design di entrambi i partner in un unico oggetto, impresa non facile ma che a quanto pare è stata ampiamente raggiunta.

Fatti a mano dagli artigiani della GOOD ART HLYWD di Los Angeles, ognuno degli anelli costituirà un oggetto dal design sopraffino e dall’enorme valore. Essi saranno infatti realizzati in oro bianco a 18 carati con uno zaffiro appositamente tagliato e un diamante nella mano dell’evocatore. Questi ultimi presenteranno infine l’emblema dell’evocatore ed il caratteristico marchio Mercedes-Benz. Infine, Riot Games e Mercedes hanno dichiarato che prima della finale dei Mondiali 2021, forniranno informazioni esclusive sul processo di creazione degli anelli del Campionato in un breve documentario che sarà disponibile sul canale ufficiale YouTube dell’eSport di League of Legends.

E voi cosa ne pensate? Siete giocatori di League Of Legends e seguirete la finale di quest'anno?