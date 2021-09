World of Warcraft Burning Crusade Classic: disponibile la patch Overlords of Outland

Tramite comunicato stampa, Blizzard ha annunciato di aver reso disponibile la nuova patch di World of Warcraft: Burning Crusade Classic intitolata Overlords of Outland

World of Warcraft è ormai un fenomeno di costume, e Blizzard lo sa. Riesumare le vecchie glorie del passato può essere un rischio, questo è vero, ma quando si punta su una fanbase così estesa ed affezionata come quella di WoW è difficile sbagliare. Circa. Blizzard lo ha già fatto con StarCraft, Warcraft III e Diablo II, ad esempio. Inoltre, a fine maggio, l’azienda ha deciso di riportare alla luce la prima grande espansione del titolo, chiamata per l’appunto Burning Crusade, per ritrasportare i vecchi e nuovi giocatori in quel lontano 2007 con la versione Classic. Nata come fedele riproduzione della pubblicazione originale, in Burning Crusade Classic potrete raggiungere il Twisting Nether ed esplorare le Outland.

Tramite comunicato stampa, inoltre, Blizzard ha anche annunciato la prossima fase dei contenuti in arrivo di Burning Crusade Classic. Intitolata Overlords of Outland, la patch rende disponibili due epiche incursioni per i campi di Azeroth: The Eye a Tempest Keep e Serpentshrine Cavern, ora disponibili su tutti i reami. Per l’occasione, l’azienda ha anche condiviso un trailer ufficiale di Overlords of Outland, che potete trovare qua sotto.

Burning Crusade Classic si espande: ecco Overlords of Outland

Se avete già sbloccato il volo, potrete raggiungere The Eye nella fortezza volante di Netherstorm, Tempest Keep, per affrontare il principe caduto degli Elfi del Sangue Kael’thas Sunstrider e i suoi leali seguaci. Oppure, se preferite restare in basso, potrete nuotare vero le profondità di Coilfang Reservoir a Zangarmash per dare battaglia a Lady Vashj e alla sua armata di Naga. Inoltre, sono disponibili anche nuovi luoghi dove poter ottenere missioni giornaliere per aiutare le Shat’ari Skyguard o gli Ogre di Ogri’la, tramite le quali potrete ottenere fantastiche ricompense.

Avete visto il trailer di Overlords of Outland, la prossima patch di Burning Crusade Classic? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!