Guerrilla Games: in cerca di personale per un nuovo gioco in multiplayer

Mentre Guerrilla Games è ancora al lavoro su Horizon Forbidden West, adesso si cerca qualcuno per lo sviluppo di un nuovo gioco in multiplayer

La famosa casa videoludica Guerrilla Games, nota al pubblico per titoli quali la serie di Killzone, quella di Horizon ed anche Shellshock: Nam ’67, è dunque in cerca di un responsabile per il controllo qualità di un nuovo gioco in multiplayer non ancora annunciato. Ma andiamo avanti con un po’ di calma.

Guerrilla Games: un nuovo gioco in multiplayer in vista?

Nonostante il nuovo gioco in multiplayer che porterà la firma di Guerrilla Games è stato “confermato” da alcuni rumor e voci di corridoio, prendete comunque la notizia con le dovute pinze, quello che non si sa ancora è che tipo di esperimento videoludico si tratterà.

Al momento le ipotesi migliori riguardano la possibilità che si tratti di un open world a stampo più cooperativo ambientato nel fantastico universo della serie di Horizon. Scavando scavando, pare inoltre che questo progetto sia in cantiere addirittura dal “lontano” 2018 e sia guidato da Simon Larouche (ovviamente non stiamo parlando dell’attore).

Purtroppo per capire di che cosa si tratta esattamente occorrerà aspettare un altro po’ di tempo visto che lo studio è attualmente molto impegnato sui lavori di completamento per Horizon Forbidden West la cui pubblicazione, sia per PS4 che per PS5, dovrebbe essere stata fissata verso metà febbraio del prossimo anno.

Purtroppo per capire di che cosa si tratta esattamente occorrerà aspettare un altro po' di tempo visto che lo studio è attualmente molto impegnato sui lavori di completamento per Horizon Forbidden West la cui pubblicazione, sia per PS4 che per PS5, dovrebbe essere stata fissata verso metà febbraio del prossimo anno.