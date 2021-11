GTA Trilogy: più di un’ora di gameplay è stato leakato online

A poche ore dal rilascio ufficiale di GTA Trilogy, sulla rete sono stati già leakati diversi video del gameplay dei giochi

Il mese di novembre sarà segnato da varie importanti uscite videoludiche: oltre ai nuovi titoli già arrivati, come CoD Vanguard e Forza Horizon 5, ricompariranno anche altri giochi dopo essere passati anni dalla loro uscita, come il nuovo Shin Megami Tensei V. Tra le remaster, vedremo la Anniversary Edition di Skyrim per celebrare i dieci anni del titolo, e anche quella dei tre giochi più conosciuti ed amati di Grand Theft Auto, rieditata in una “edizione definitiva” della trilogia. Anche se ci troviamo ormai ad un giorno dall’uscita ufficiale in versione digitale, Rockstar ancora non ha mostrato alcun gameplay della GTA Trilogy; ad ovviare a ciò ci hanno pensato alcuni utenti, pubblicando anticipatamente dei video gameplay su Reddit e YouTube.

Diamo uno sguardo al tanto richiesto gameplay di GTA Trilogy

Per qualche ragione, Rockstar Games è apparsa restia nel mostrare i dettagli della remaster attraverso dei video, limitandosi al rilasciare screenshot, trailer delle cutscene e più di recente delle gif di alcune porzioni dei giochi. Nei video gameplay di GTA Trilogy trapelati online, i giocatori hanno finalmente l’occasione di vedere meglio le aggiunte, modifiche e miglioramenti che lo studio di sviluppo afferma di aver apportato in tutti e tre i titoli: tra essi gli elementi che saltano più all’occhio sono certamente la grafica e gli effetti visivi; tuttavia, il gameplay è cambiato davvero così tanto?

Rockstar aveva preannunciato un ammodernamento dello stile di gioco; inoltre, nella versione per Nintendo Switch, curata direttamente da Nintendo, saranno supportati anche controlli specifici, che includeranno la mira giroscopica e l’utilizzo del touch-screen. Dando uno sguardo ai vari video leakati, sembra però che alcuni aspetti siano rimasti identici ai titoli originali. Un esempio è ritrovabile nel comparto audio: la qualità appare uguale alle versioni passate sia per quanto riguarda il doppiaggio che per i suoni secondari appartenenti al mondo di gioco.

Anche i movimenti dei personaggi, originariamente piuttosto legnosi sia nel combattimento che nella guida e nel camminare, rimangono tutt’ora presenti. Invece, tra le differenze che si possono notare, vediamo l’evidenziazione dei nemici soggetti alla nostra mira, la ruota delle armi, il miglioramento della mini-mappa. Ad ogni modo, la trilogia è stata annunciata come una remaster, dunque era già da tempo risaputo che non avrebbe ottenuto modifiche troppo sostanziali, e sarebbe stata più in linea con le riedizioni in HD rilasciate in questi anni da Rockstar.

