Final Fantasy Origin: il gioco avrà difficoltà multiple

Notizie sul misterioso nuovo titolo della saga Final Fantasy. Final Fantasy Origin avrà difficoltà multiple e sarà il capitolo più violento della saga

Dopo le novità su Final Fantasy VII Remake Intergrade, alcuni utenti hanno anticipato l’annuncio di un nuovo capitolo della storica saga jrpg. Da diversi giorni infatti sono spuntati in rete rumor su un nuovo Final Fantasy che dovrebbe chiamarsi Final Fantasy Origin. Le news parlano di un gioco che stravolge i canoni classici, seppur rivisitati più volte, della saga. Sembra che Final Fantasy Origin avrà uno stile simile a Nioh e vi sarà la possibilità di scegliere tra difficoltà multiple.

Final Fantasy Origin sarà un souls like con difficoltà multiple?

Ancora ulteriori dettagli stanno spuntando in rete sul rumoreggiato Final Fantasy Origin. Questo nuovo capitolo dovrebbe essere uno spin off sviluppato da Team Ninja (che tra l’altro già si era occupato dello sviluppo di Dissidia Final Fantasy) in esclusiva PS5. I report vedono Origin ispirarsi fortemente a Nioh. L’insider Navtra inoltre, ha avvertito i fan tramite la piattaforma ResetEra dicendo che il titolo non sarà un Nioh 3 o un Nioh con le skin di Final Fantasy. L’utente ha poi aggiunto che Final Fantasy Origin sarà più approcciabile avendo difficoltà multiple e che ci sarà da aspettarsi un titolo dal valore produttivo più simile a quello di Nier Automata.

Navtra concludendo, ha dichiarato che sarà il Final Fantasy più violento e oscuro della serie. Alla domanda se ci saranno situazione gore alla Ninja Gaiden 2, gioco sviluppato sempre da Team Ninja, l’insider ha risposto che questo è molto probabile e che solo il tempo potrà dire quanto cruento sarà questo nuovo spin off. Nell’attesa di sapere ulteriori dettagli sul titolo, che probabilmente verranno rivelati durante questo E3 2021, ricordiamo che Origin sarà disponibile solo per PS5.

Per acquistare titoli in sconto andate sul nostro link di Instan Gaming! Per restare aggiornati sulle ultime news o per leggere i nostri speciali elle nostre guide, seguite le pagine di tuttoteK.