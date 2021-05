PS5: Sony intende aiutare i giocatori con un brevetto

Game Help è l’idea di Sony per un brevetto mirato ad aiutare i giocatori di PS5 rimasti fermi: le guide “automatiche” secondo PlayStation

Le feature che hanno saputo rendere PS5 tanto appetibile prima dell’uscita comprendono Activities, che oggi trova il proprio erede spirituale con il brevetto Game Help per i giocatori. Questo piano della famiglia di console in azzurro punta al rimpiazzo della ricerca di aiuti online, perché cercare un video su YouTube va inevitabilmente a spezzare il ritmo del gameplay. In alcuni giochi per la console, la funzione delle cosiddette “Activity Cards” è già disponibile, e talvolta comprende anche schermate, guide e video. I servizi quality-of-life, però, sembrano volersi spingere anche oltre.

Il brevetto per la qualità della vita di PS5

Questo nuovo brevetto per PS5 è di quattro giorni fa, e rivela un’altra miglioria per i giocatori in seguito ai video di Game Help. Si parla della possibilità di aggiungere criteri capaci di capire se un giocatore sta riscontrando problemi o meno. In base al tempo medio stimato per completare una sezione o un intero gioco, il software in questione può decretare se il tempo trascorso in un singolo punto si rivela eccessivo o no. Se tale soglia viene superata, scatta in automatico la riproduzione del video (o quantomeno l’apertura dell’immagine) per dare una mano ai giocatori rimasti fermi.

Gli identificatori non mirano solo alla console di Sony, vista la presenza di tante possibili piattaforme su cui giocare a ciascun titolo tra console e smartphone. L’esperienza di ogni giocatore può infatti variare in base all’hardware, e lo stesso vale per l’aiuto cercato. Il brevetto mira infatti anche a ridurre tale margine d’errore. Per ora non sappiamo quanto approfondito sia l’aiuto offerto da Sony, se si tratta di video online, di chi li abbia caricati in tal caso, o se invece si tratta di filmati interni al gioco. Fino ad allora, ricordate che noi di tuttoteK abbiamo tante guide da offrire.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della novità?