Robert Pattinson: firmato un accordo esclusivo con Warner Bros.

Robert Pattinson e Warner Bros. hanno siglato in queste ore un accordo che li legherà per i prossimi anni

Robert Pattinson ha rinnovato la propria collaborazione con il colosso cinematografico Warner Bros. Ricordiamo che l’attore è stato scelto dalla casa di produzione per interpretare Batman nel prossimo film del franchise, le cui riprese si sono già concluse.

Robert Pattinson rinnova la collaborazione con Warner Bros.

Robert Pattinson, protagonista dell’attesissimo The Batman di Matt Reeves, ha firmato un accordo di esclusiva con Warner Bros., New Line Cinema, Warner Bros. Television e HBO Max.

Sono entusiasta di lavorare con loro per scoprire le nuove voci più eccitanti del cinema e della televisione e contribuire a dare vita alle loro visioni. Ho amato lavorare con lo studio nel corso degli anni e ho davvero tanto rispetto per la loro dedizione, la loro disponibilità a correre rischi e il loro desiderio di spingersi oltre i limiti da un punto di vista creativo.

L’accordo interessa le proprietà cinematografiche (WB), quelle in streaming (HBO Max) e quelle televisive (WBTV), e rappresenta la prima incursione dell’attore britannico nella campo della produzione. Molti hanno già attribuito a questo accordo dei significati diversi, come una sorta di conferma che Pattinson tornerà a vestire i panni di Batman in nuove avventure sul grande e piccolo schermo; tuttavia, non sono trapelate voci che specificano il ritorno dell’attore nei panni dell’iconico personaggio DC per nuovi progetti.

Vedremo nei prossimi anni cosa ne verrà fuori. Nel mentre, l’attesissimo The Batman del regista Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro arriverà nelle sale il 4 marzo 2022.

Di recente abbiamo visto Pattinson in Tenet di Christopher Nolan al fianco di John David Washington, in Le strade del male distribuito da Netflix e anche in The Lighthouse del regista Robert Eggers, in cui ha recitato al fianco di Willem Dafoe. Tutti ottimi film da recuperare nell’attesa del ritorno del Cavalieri Oscuro.