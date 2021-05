Elden Ring: reveal imminente per l’atteso souls-like

Dopo anni di attesa, finalmente forse potremmo sapere di più sul gioco. Un insider ha infatti dichiarato imminente il reveal di Elden Ring

Elden Ring è forse uno di quei titoli che si è fatto attendere di più dalla community. Al pari di Death Stranding, poche informazioni sono state rilasciate nel corso dello sviluppo. Tuttavia, gran parte degli appassionati freme per un annuncio, un gameplay trailer ufficiale o anche solo per conoscere la data di uscita. L’attesa spasmodica di Elden Ring nasce a seguito della rapida diffusione del genere souls-like, unito alla sorprendente notizia del coinvolgimento nel progetto di George R. R. Martin. Ora un Insider ha dichiarato imminente il reveal di Elden Ring.

Reveal imminente per Elden Ring, atteso dark fantasy rpg

Nel corso del tempo ci sono stati molti rumor su Elden Ring, in special modo a seguito del presunto leak riguardante il trailer di una vecchia build del gioco. L’ultima notizia, invece, riportava la possibile assenza del titolo all’E3 del 2021. Oggi l’Insider Omnipotent, famoso per anticipare i titoli FromSoftware prima del loro rilascio ufficiale, ha fatto uno spoiler sull’imminente reveal di Elden Ring. L’utente ha postato sulla piattaforma ResetEra un’immagine dove si vede Solaire, noto personaggio della saga Dark Souls, in posizione “Praise the Sun”. Inoltre, è possibile notare il simbolo di Elden Ring, la notifica “Humanity Restored” e Micolash di Bloodborne sullo sfondo dall’aspetto febbricitante.

Questa immagine appare in uno specchio retrovisore con la classica scritta: tutti gli oggetti nello specchietto sono più vicini di quel che sembra. L’utente ha risposto a proposito di questa immagine che gli è stata effettivamente commissionata e non è stata realizzata per scherzo. Tutto questo può indicare una cosa sola, ovvero che possiamo aspettarci il reveal del gioco da un momento all’altro. Purtroppo però non sappiamo in che occasione questo avverrà. Nell’attesa, vi ricordiamo che Elden Ring è in sviluppo per PS4, Xbox One e PC. Restiamo in attesa per ulteriori dettagli.

