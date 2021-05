Elden Ring: probabile assenza all’E3 2021

Elden Ring, in base alle informazioni divulgate, non debutterà all’E3 2021

Sabato 12 giugno, inizio dell’edizione 2021 dell’E3, si avvicina sempre di più ma ancora non arrivano novità sulla presenza di Elden Ring. Sui social e sui canali ufficiali delle case videoludiche che parteciperanno, stiamo iniziando a sentir parlare di quali giochi verranno presentati allo show. Insieme a queste voci, arrivano anche quelle riguardo i giochi di cui, invece, forse non vedremo nulla. Insieme al videogioco di ruolo d’azione di FromSoftware, saranno assenti all’evento anche Everwild, Hellblade 2 ed il nuovo lavoro di Hideo Kojima.

Elden Ring, con buone probabilità, non verrà presentato all’E3 2021

Trattandosi di rapporti non verificati, tutte queste informazioni non hanno un valore ufficiale e pertanto potrebbero non essere definitive. Nonostante questo, recentemente, il giornalista Jeff Grubb ha parlato in una live streaming di quelli che potrebbero essere i giochi che non saranno presenti all’E3 2021 e, fra questi, ci sarebbe anche Elden Ring. La voglia di conoscere dettagli ed anteprime del lavoro di FromSoftware, che ha affidato la creazione della lore e della mitologia al celeberrimo George R. R. Martin, dovrà aspettare ancora un po’ per essere soddisfatta.

Nonostante i precedenti rapporti, secondo i quali il tanto atteso Elden Ring potrebbe essere presentato all’E3 2021, Grubb afferma che, secondo lui, non ci sarà né allo show Xbox né all’evento vero e proprio. Nel frattempo, per quanto riguarda le notizie di Microsoft, Grubb dice anche che i titoli first party in arrivo come Everwild e Hellblade 2: Senua’s Saga, seguiranno Elden Ring nella non partecipazione al grande spettacolo. Aprendo una piccola parentesi sul nuovo videogame di Hideo Kojima, designer di titoli del calibro di Death Stranding e Metal Gear Solid, secondo una fuga di notizie potrebbe essere svelato ai prossimi The Game Awards.

Secondo voi, Elden Ring riuscirà inaspettatamente a presentarsi all’evento? Fatecelo sapere nei commenti! In attesa di questi nuovi giochi, su Instant Gaming ne trovate tantissimi a prezzi stracciati. Restate con noi su tuttoteK per non perdervi gli aggiornamenti!