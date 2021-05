Ecovacs T8 Pure ed N8+: continuano le promozioni

Ecovacs T8 Pure ed Ecovacs N8+ sono ancora i protagonisti di alcune interessanti promozioni su Amazon. Vediamo più nel dettagli gli sconti riservati a questi robot aspirapolvere

I robot aspirapolvere possono cambiare in positivo le nostre vite facendoci risparmiare molto tempo nelle pulizie quotidiane. I nuovi modelli sono sempre più potenti, precisi ed avanzati grazie alle ultime tecnologie come i LIDAR che permetton oai robot di muoversi, evitando gli ostacoli, e memorizzando le stanze che visitano.

ECOVACS N8+: ultimi giorni di sconti

Questo robot aspirapolvere utilizza la tecnologia TrueMapping che combina il laser ed i sensori dTOF avanzati per mappare la tua casa 4 volte più velocemente della mappatura laser standar, con un aumento fino a 2 volte della distanza di rilevamento e la capacità di rilevare oggetti fino a 2 mm. Tramite l‘app ECOVACS Home, dove la mappa interattiva dettagliata viene creata e mostrata, è facile raggiungere nuovi livelli e personalizzare il compito del robot per ottenere una pulizia perfetta degli ambienti.

Il modello ECOVACS N8+ è inoltre dotato di un serbatoio con capienza di 2.5 litri che permette di contenere grandi quantità di polvere e capelli per un utilizzo fino a 30 giorni di utilizzo senza svuotare la vaschetta. La potenza aspirante arriva fino a 2300 Pa e può anche lavare i pavimenti. Un’avanzata tecnologia di rilevamento permette al tuo robot aspirapolvere di rilevare in modo automatico i tappeti e reagire di conseguenza scegliendo di aumentare la potenza durante l’aspirazione o evitare i tappeti stessi durante il lavaggio. Solo fino al 25/05/2021 potrete usufruire del codice “N8plus30” per ottenere uno sconto di 30 euro sul prezzo di vendita ufficiale.

Ecovacs Robot Aspirapolvere DEEBOT N8+ con Stazione di Svuotamento Automatico, Navigazione laser dToF,Potente aspirazione, Mappatura multilivello, Barriere virtuali 【Con stazione di svuotamento automatico】La grande capienza di 2.5L permette di contenere grandi quantità di polvere e capelli fino a 30 giorni di utilizzo e riduce drasticamente la necessità di svuotare la vaschetta, permettendoti così di avere una casa pulita per settimane con facilità e tranquillità.

ECOVACS T8 Pure: la nuova promozione

Ecovacs T8 Pure è un modello di robot aspirapolvere altrettanto valido. La tecnologia TrueDetect 3D utilizza un laser a risoluzione elevata per rilevare tantissimi oggetti di piccole dimensioni come spazi stretti, libri caduti sul pavimento, cavi e molto altro! Ovviamente il robot rimane in grado di rilevare ostacoli di dimensioni maggiori come porte, divani e sedie anche se si tratta di superifici scure. La tecnologia TrueMapping basata sul rilevamento laser D-ToF è una eccellente soluzione di SLAM per la mappatura e la localizzazione di ECOVACS T8 Pure. Il robot può ora rilevare il doppio della distanza (fino a 10 m) con una precisione decisamente maggiore. In questo modo il robot pianifica un percorso di pulizia in modo intelligente ed efficiente. Ecovacs T8 Pure rileva automaticamente la moquette e aumenta la potenza di aspirazione fino a 2 volte. Invece se si decide di utilizzare il robot per lavare i pavimenti, questo evita i tappeti per non rovinarli. La potente batteria da 5200 mAh permette ad Ecovacs T8 Pure di funzionare per 3 ore e pulire facilmente grandi aree fino a 300 mq. Il ciclo di pulizia è ovviamente monitorabile e personalizzabile tramite l’app dedicata.

La promozione su ECOVACS T8 Pure sarà attiva fino al 30/05/2021. Per applicare il codice sconto non dovrete far altro che spuntare la casella Coupon su Amazon.

(in offerta su amazon.it) Robot aspirapolvere lavapavimenti Ecovacs Deebot OZMO T8Pure dotato di navigazione con sensore laser D-ToF, mappatura multi-piano, barriere virtuali 【Tecnologia TrueDetect 3D】La tecnologia TrueDetect 3D rileva ed evita anche gli ostacoli più piccoli nella stanza. DEEBOT T8 Pure è quindi in grado di riconoscere spazi molto stretti, gambe sottili di sedie, piccoli oggetti e soglie di porte per evitare collisioni o incastrarsi. Questa tecnologia migliora anche la capacità di riconoscimento della superficie scura.

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!