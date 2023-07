EA Sports FC 24: ecco il terzo set di Ultimate Team Heroes

Annunciati altri nuovi Ultimate Team Heroes in arrivo nell’attesissimo EA Sports FC 24. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news

Torniamo ancora a parlarvi del nuovo titolo calcistico di Electronic Arts, erede del celebre FIFA, in merito al quale negli ultimi giorni stanno giungendo numerose informazioni. Il gioco promette di raccogliere l’eredità della famosa serie calcistica della software house (solo con un nome differente) e per questo i fan non vedono l’ora di scendere nuovamente in campo per provare con mano questa nuova esperienza sportiva. Continuiamo quindi il percorso alla scoperta degli Ultimate Team Heroes, ovvero una serie di set di giocatori raffigurati come supereroi, che faranno la loro comparsa in EA Sports FC 24.

Rivelati altri nuovi Ultimate Team Heroes in arrivo su EA Sports FC 24 sono stati annunciati

Facendo seguito al primo ed al secondo set di cinque Ultimate Team Heroes rivelati per EA Sports FC 24 (nel primo dei quali è presente anche Gianluca Vialli, attaccante e allenatore italiano venuto purtroppo a mancare soltanto lo scorso gennaio), dei quali vi abbiamo già parlato in precedenti articoli, scopriamo ora il terzo set di eroi che faranno la loro comparsa nel gioco. Sì, perché sono state da poco annunciate altre nuove star della UEFA Champions League e UEFA Women’s Champions League, le quali, sempre in collaborazione con Marvel Entertainment, saranno presenti nel gioco e verranno raffigurate come supereroi. Si tratta questa volta di Rui Costa, Dimitar Berbatov, Sonia Bompastor, Jari Litmanen e Paulo Futre. Come sempre, se siete curiosi, potete trovare l’artwork ufficiale dedicato poco sopra all’interno di questa news.

Che cosa ne pensate di questi annunci? Siete anche voi in trepidante attesa di poter provare con mano questo nuovo titolo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.