Disney Plus: inizia la nuova stagione di Futurama!

Fra le recenti aggiunte al catalogo di Disney Plus, fra le più interessanti e decisamente le più attese troviamo la nuova stagione di Futurama: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Chi vi scrive scavalcherà la soglia dei trent’anni fra poco meno di una settimana, lasciandosi indietro il “due” come prima cifra e iniziando a vedere, fra la folta chioma, fin troppi capelli bianchi. Fra i grandi ricordi delle prime fasi adolescenziali, salta subito alla memoria la gran serie che fu Futurama, che ancor più dei Simpson, accompagnava pomeriggi su pomeriggi, che fossero di torrida afa estiva o gelido ed uggioso inverno. Ed è proprio per questo motivo che, quando fu annunciato ufficialmente il ritorno di Futurama con un’ottava stagione (undicesima, secondo la numerazione italiana), chi vi scrive non ha potuto far altro che sospirare di nostalgia. E finalmente, è iniziata la pubblicazione di questi nuovi episodi su Disney Plus!

Futurama: la nuova stagione inizia su Disney Plus!

È iniziata infatti negli scorsi giorni la pubblicazione dell’undicesima (od ottava dai avete capito) stagione di Futurama su Disney Plus con il primo episodio, intitolato “Il flusso impossibile”, pubblicato lo scorso 24 luglio. Gli episodi usciranno settimanalmente e i titoli dei primi dieci (per ora sono disponibili solo quelli in lingua inglese, ad eccezione ovviamente del primo) sono i seguenti:

Il flusso impossibile Children of a Lesser Bog How the West Was 1010001 Parasites Regained Related to Items You’ve Viewed I Know What You Did Next Xmas Rage Against the Vaccine Zapp Gets Cancelled The Prince and the Product All the Way Down

La sinossi della serie è invece la seguente:

La divertente serie animata di Matt Groening su Fry, un fattorino che consegna pizze, che viene ibernato per sbaglio nel 1999 e si risveglia 1000 anni dopo in un mondo nuovo, che in qualche modo non ha fatto molti progressi dopo il 20° secolo.

E questo è quanto! La nuova stagione di Futurama è finalmente iniziata su Disney Plus e noi non vediamo l’ora di poterci godere tutte e venti le puntate della serie di Matt Groening. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

