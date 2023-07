EA Sports FC 24: annunciati i nuovi Ultimate Team Heroes

Ecco i nuovi Ultimate Team Heroes che saranno presenti nell’attesissimo EA Sports FC 24. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news

Soltanto di recente abbiamo potuto assistere al primo reveal ufficiale del gameplay e del giocatore che campeggerà sulla copertina dell’atteso nuovo titolo sportivo erede del celebre FIFA. Il gioco, che secondo quanto dichiarato ufficialmente dagli sviluppatori, dovrebbe essere disponibile in tutto il mondo dopo la fine di questo rovente periodo estivo, promette un’esperienza ludica di prim’ordine, in linea coi fasti dei passati titoli della famosa serie calcistica di Electronic Arts. In attesa dell’uscita di EA Sports FC 24, oggi andiamo a scoprire gli Ultimate Team Heroes appena annunciati dagli sviluppatori.

Annunciati gli Ultimate Team Heroes che arriveranno su EA Sports FC 24

In collaborazione con Marvel Entertainment, oggi sono stati annunciati i nuovissimi Ultimate Team Heroes che saranno presenti nell’atteso EA Sports FC 24. Tramite l’artwork, che potete vedere anche qui sopra, sono stati infatti presentati i nuovi giocatori, rappresentati con uno stile ispirato ai supereroi Marvel. Tra questi spicca anche Gianluca Vialli, attaccante e allenatore italiano venuto purtroppo a mancare soltanto lo scorso gennaio. In collaborazione con la Juventus, ex squadra di Vialli, nonché in accordo con la famiglia dello stesso, saranno organizzate anche una serie di iniziative volte proprio a celebrare la memoria de famoso e amato calciatore, tra le quali anche un progetto calcistico in suo onore. Oltre a Vialli, gli altri Eroi che saranno parte del pacchetto svelato nelle scorse ore dagli sviluppatori sono Alex Scott, Carlos Tévez, Wesley Sneijder e Bixente Lizarazu.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di provare con mano questo titolo e scoprire cosa ha da offrire?