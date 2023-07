EA Sports FC 24: ecco il secondo set di Ultimate Team Heroes

Rivelati altri nuovi Ultimate Team Heroes in arrivo nell’attesissimo EA Sports FC 24. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news

Nelle ultime ore stanno giungendo numerose informazioni in merito al nuovo titolo calcistico di Electronic Arts, erede del celebre FIFA, che arriverà su tutte le principali console dopo la fine del periodo estivo. Il gioco promette un’esperienza ludica di prim’ordine, in linea coi fasti dei passati titoli della famosa serie calcistica della software house, e per questo i fan non vedono l’ora di scendere nuovamente in campo. Dopo aver assistito, soltanto qualche settimana fa, al primo reveal ufficiale del gameplay e del giocatore che sarà sulla copertina, oggi andiamo a scoprire i nuovi Ultimate Team Heroes che faranno la loro comparsa in EA Sports FC 24.

Annunciati nuovi Ultimate Team Heroes in arrivo su EA Sports FC 24

Recentemente vi avevamo parlato, in una news dedicata, dei cinque Ultimate Team Heroes rivelati per EA Sports FC 24, tra i quali figurava anche Gianluca Vialli, attaccante e allenatore italiano venuto purtroppo a mancare soltanto lo scorso gennaio, la cui memoria verrà celebrata nel gioco e con una serie di lodevoli iniziative. Nelle scorse ore sono state annunciate altre nuove star della UEFA Champions League e UEFA Women’s Champions League che, sempre in collaborazione con Marvel Entertainment, saranno presenti nel gioco e verranno raffigurate come supereroi. Si tratta di Nwankwo Kanu, Tomáš Rosický, John Arne Riise, Nadine Keßler e Ludovic Giuly. Come sempre, trovate l’artwork dedicato qui sopra.

E voi siete in trepidante attesa di poter provare con mano questo nuovo titolo? Che cosa ne pensate di questa iniziativa? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.