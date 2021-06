E3 2021: tutte le novità di tinyBuild dal PC Gaming Show!

Sul palco del PC Gaming Show dell’E3 2021 che si è svolto ieri sera è stata presente anche tinyBuild, che ha svelato diverse interessanti novità e un nuovo gioco

Nel corso di questo chiacchieratissimo E3 2021, dopo lo Square Enix Presents, ieri sera si è tenuta anche la conferenza del PC Gaming Show. Tantissimi sono stati gli annunci e le novità presentate e stiamo facendo del nostro meglio per riassumervele nel più breve tempo possibile. In questa sede, vogliamo prendere in esame una piccola casa di sviluppo di titoli indipendenti chiamata tinyBuild. Se questo nome non dovesse dirvi niente, sappiate che sono i ragazzi che hanno creato il brand di Hello Neighbor. Sul palco dell’E3 2021 hanno svelato alcune interessanti novità per due dei loro titoli di punta e un gioco completamente nuovo! Scopriamo insieme tutte le novità.

Tinykin!

La prima novità mostrata sul palco dell’E3 2021 dai ragazzi di tinyBuild è Tinykin, un particolarissimo platform in 3D in cui vestiremo i panni di Milo. Il nostro protagonista è di ritorno sulla terra, giusto in tempo per scoprire di essere diventato troppo piccolo (o forse è il mondo ad essere troppo grande!), che il genere umano è completamente scomparso e il pianeta si è fermato al 1991.

Il nostro scopo sarà quello di catturare centinaia di quelle creature chiamate Tinykin per utilizzarne gli speciali poteri e riportare Milo sul suo pianeta natale, ed anche alla sua taglia normale. Non abbiamo ancora una data d’uscita, se non un generico 2022. Vi lasciamo il trailer di presentazione mostrato sul palco del PC Gaming Show proprio qua sotto!

Il ritorno di Hello Neighbor 2 – E3 2021: tutti gli annunci di tinyBuild!

Torna protagonista anche il sequel della più famosa serie di tinyBuild, ossia Hello Neighbor 2. Il titolo si è mostrato di nuovo con un interessante trailer, che vi lasciamo al termine di questi due paragrafi, ma di nuovo non abbiamo ancora alcuna data d’uscita. Hello Neighbor 2 è ancora previsto per un più che generico 2021.

Alla base il gioco è rimasto, nelle meccaniche, molto simile al primo capitolo. Un horror game basato sullo stealth che vi permetterà di scoprire i terribili segreti del vostro inquietante vicino. E proprio il vicino sarà lo stalker della situazione: imparerà a conoscervi e reagirà in base alle vostre azioni. Dovrete quindi essere più intelligenti e d’inventiva dell’IA, in modo da trovare una strada alternativa per proseguire.

Rawmen approda su console! – E3 2021: tutti gli annunci di tinyBuild!

In ultimo, tinyBuild ha annunciato la versione console di Rawmen. Già disponibile su PC, il titolo è uno shooter arena multiplayer coloratissimo e particolarmente vivace, e basato… sulla cucina! Il titolo arriverà anche su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 e PlayStation 5, ma anche in questo caso non abbiamo una data d’uscita.

Tante sono le modalità di battaglia in cui potrete sfidarvi con i vostri amici o con gli sconosciuti online, dai classici deathmatch a squadre alle più bizzarre gare. Come prima, vi lasciamo qui sotto il trailer che è stato presentato sul palco del Pc Gaming Show nel corso di questo E3 2021!

Attendiamo

Queste erano tutte le novità presentate da tinyBuild nel corso del PC Gaming Show tenutosi durante l’E3 2021. Che cosa ne pensate? Siete curiosi di provare questi titoli? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!