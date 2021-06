E3 2021: data d’uscita per Microsoft Flight Simulator su console!

Direttamente dal palco della conferenza Xbox/Bethesda, durante questo E3 2021 è stata anche annunciata la data d’uscita della versione console di Microsoft Flight Simulator

Bisogna ammettere che, per ora, la conferenza di Xbox e Bethesda dell’E3 2021 è stata sicuramente la più ricca di annunci e, specialmente, di date d’uscita ufficiali. Fra Starfield, Forza Horizon 5 e Age of Empires IV, il palco della casa di Redmond ha fatto faville e, nonostante l’eterna mancanza di The Elder Scrolls VI, è stato indubbiamente un grande spettacolo. Presente anche Microsoft Flight Simulator di Asobo Studio, acclamatissima simulazione di volo che ha ricevuto votazioni molto vicine alla perfezione nella sua versione PC. E ci sono interessanti novità a riguardo, direttamente dal palco dell’E3 2021.

Microsoft Flight Simulator arriverà infatti anche in versione console per Xbox Series X | S il prossimo 27 luglio. Non solo, il titolo sarà disponibile su Xbox Game Pass sin dal day one e sarà completo di tutti gli aggiornamenti gratuiti resi disponibili nel corso del tempo. Non è stata fatta menzione della versione per Xbox One, ma è probabile che quest’ultima richieda un po’ più di tempo, considerando quanto il gioco sia pesante in termini di prestazioni. Vi lasciamo il trailer mostrato sul palco dell’E3 proprio qua sotto.

Microsoft Flight Simulator arriva anche su console e annuncia una nuova espansione: tutti i dettagli dal palco dell’E3 2021!

Microsoft ha anche annunciato che il gioco ha avviato una collaborazione con Paramount Pictures per un’espansione a tema Top Gun: Maverick. Ne possiamo vedere un breve teaser alla fine del trailer, ma ulteriori dettagli verranno svelati nei prossimi mesi, in previsione dell’uscita fissata per il 19 novembre. Il tutto, incredibilmente, sarà completamente gratuito per tutti i giocatori.

Avete visto il trailer delle versioni console di Microsoft Flight Simulator presentato sul palco dell'E3 2021?