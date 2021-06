E3 2021: tutti gli annunci del Future Games Show

L’E3 2021 si riempie ancora una volta di annunci: ecco la valanga di novità viste nell’ultimo showcase di GamesRadar, il Future Games Show

Quello dell’E3 2021 continua a rivelarsi un buffet di annunci che rasenta l’inverosimile, e anche stavolta abbiamo un elenco rapido per aiutarvi a smaltire rapidamente la ciclopica abbuffata del Future Games Show. La conferenza ha portato con sé alcune novità davvero gustose, e la chicca finale non è certo mancata. Naturalmente, vi terremo per mano con un comodo elenco per facilitarvi il colpo d’occhio nel caso non abbiate molto tempo da perdere, ma in caso contrario includeremo un link all’intera conferenza.

Future rewind

Tra quelli che siamo abituati a vedere all’E3 quello del Future Games Show è un volto nuovo, ma questo non significa che l’edizione 2021 sia stata povera di annunci; tutt’altro! Nel video qui sotto vedrete una conferenza carichissima di novità, nella fattispecie parliamo di oltre quaranta giochi. Alcuni di essi fanno parte di carrellate rapide sulle quali non ci soffermeremo particolarmente, quindi se volete essere sicuri di non mancare quel 2% su cui potremmo glissare potete consultare il filmato qui sotto. Preparatevi, vi aspetta un bel giro sulle montagne russe.

Dai dinosauri ad altri dinosauri – Future Game Show E3 2021

Ecco i primi cinque annunci mostrati durante la conferenza Future Game Show dell’E3 2021.

Instinction: titolo simile alle atmosfere di Dino Crisis, esplorazione di un mondo primitivo nello spazio, 2022.

titolo simile alle atmosfere di Dino Crisis, esplorazione di un mondo primitivo nello spazio, 2022. Grow, Song of the Evertree: titolo sandbox in cui bisogna riportare in vita il mondo, 2022.

titolo sandbox in cui bisogna riportare in vita il mondo, 2022. Jurassic World Evolution 2: il direttore Rich Newbold ci fornisce un secondo sguardo al gioco, ambientato dopo gli eventi dell’ultima pellicola. 2021.

il direttore Rich Newbold ci fornisce un secondo sguardo al gioco, ambientato dopo gli eventi dell’ultima pellicola. 2021. Future Games Show Virtual Show Floor: nove demo sono incluse per chi parteciperà allo showfloor virtuale della fiera.

nove demo sono incluse per chi parteciperà allo showfloor virtuale della fiera. Esports Boxing Club: simulatore di pugilato in cui oltre 200 campioni storici saranno giocabili, con l’opzione di crearne altri. Early access quest’anno su PC e console.

Dalla guerra alla posta – Future Games Show E3 2021

Passiamo ora ad altri cinque annunci di questo Future Games Show, tra cui alcune sorprese degne di questo E3 2021.

Hell Let Loose: sparatutto in cui vedremo il fronte occidentale della seconda guerra mondiale. Dopo una lunga fase early access, uscirà il 27 luglio su Steam e in seguito su console next-gen.

sparatutto in cui vedremo il fronte occidentale della seconda guerra mondiale. Dopo una lunga fase early access, uscirà il 27 luglio su Steam e in seguito su console next-gen. Red Solstice 2, Survivors: un approccio nuovo alla formula strategica di XCOM, che vedremo su Steam il 17 giugno.

un approccio nuovo alla formula strategica di XCOM, che vedremo su Steam il 17 giugno. Lake: un simulatore in cui consegneremo la posta in una cittadina tranquilla, Providence Oaks, negli anni ’80. Nessuna data per ora.

un simulatore in cui consegneremo la posta in una cittadina tranquilla, Providence Oaks, negli anni ’80. Nessuna data per ora. Eldest Souls: un soulslike in salsa retrò, previsto su PC e console il 29 luglio.

un soulslike in salsa retrò, previsto su PC e console il 29 luglio. Enlisted: in qusto titolo dovremo condurre una truppa alla vittoria, ma avremo diritto al respawn solo quando tutti i commilitoni sono a terra. Disponibile.

Dalle amputazioni ai celesti cicloni – Future Games Show E3 2021

Ora parliamo di altri cinque grandi protagonisti del Future Game Show dell’E3 2021.

Severed Steel: in questo sparatutto in prima persona avremo acrobazie, bullet time e… un braccio solo. Previsto “presto” su PC e, senza precisare, “PlayStation e Xbox”.

in questo sparatutto in prima persona avremo acrobazie, bullet time e… un braccio solo. Previsto “presto” su PC e, senza precisare, “PlayStation e Xbox”. Sonic Colors Ultimate: contrariamente a un trailer, il titolo previsto su PC e console il 27 settembre ha sfoggiato solo un livello in uno spezzone di gameplay.

contrariamente a un trailer, il titolo previsto su PC e console il 27 settembre ha sfoggiato solo un livello in uno spezzone di gameplay. Starmancer: un titolo sandbox in cui gestire le vite di alcuni colonialisti cosmici. Early access su PC previsto per il 5 di agosto.

un titolo sandbox in cui gestire le vite di alcuni colonialisti cosmici. Early access su PC previsto per il 5 di agosto. KeyWe: puzzle game da giocare in co-op i cui protagonisti saranno i kiwi postini Jeff e Debra. Early access su PC e console previsto il 31 agosto.

puzzle game da giocare in co-op i cui protagonisti saranno i kiwi postini Jeff e Debra. Early access su PC e console previsto il 31 agosto. DeathRun TV: titolo bullet hell ispirato ai game show e a The Binding of Isaac. “Episodio pilota” disponibile su Steam, versione completa prevista su tutte le piattaforme.

Dagli spaventi agli spaventati – Future Games Show E3 2021

Passiamo ora a cinque altri titoli, tra i quali si celano alcuni dei giochi più maturi del Future Games Show.

Chernobylite: un titolo ispirato al disastro di Chernobyl, gli eventi del gioco hanno luogo subito dopo in una trama più “politica”. Periodo estivo, PC, PS4 e Xbox One.

un titolo ispirato al disastro di Chernobyl, gli eventi del gioco hanno luogo subito dopo in una trama più “politica”. Periodo estivo, PC, PS4 e Xbox One. Harold Halibut: avventura in stop motion il cui fulcro è un atterraggio di fortuna effettuato in oceano con un’astronave. “Più o meno presto” su PC, PlayStation e Xbox.

avventura in stop motion il cui fulcro è un atterraggio di fortuna effettuato in oceano con un’astronave. “Più o meno presto” su PC, PlayStation e Xbox. Happy Game: titolo dal nome ingannevole in arrivo quest’anno su PC e su Nintendo Switch. La demo è disponibile.

titolo dal nome ingannevole in arrivo quest’anno su PC e su Nintendo Switch. La demo è disponibile. Minute of Islands: avventura rilassante in cui un meccanico si trova alle prese con un mondo in rovina. Disponibile ora su PC, Mac e Switch; in settimana, su Xbox.

avventura rilassante in cui un meccanico si trova alle prese con un mondo in rovina. Disponibile ora su PC, Mac e Switch; in settimana, su Xbox. Dying Light 2: per l’occasione, lo staff di GamesRadar ha redatto un’intervista al direttore di animazione per questo titolo, David Lubryka.

Dai trick al trac – Future Games Show E3 2021

Passiamo ora ad altri titoli di questo Future Games Show, per il quale siamo quasi giunti al capolinea.

OlliOlli World: gameplay della vesione pre-alpha che “accoglierà a braccia aperte” i giocatori su PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.

gameplay della vesione pre-alpha che “accoglierà a braccia aperte” i giocatori su PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. Tails of Iron: Doug Cockle, Geralt in The Witcher, ci racconta di questo soulslike per PC e console con fare “tolkieniano”. I preordini per la guerra tra rane sono già aperti.

Doug Cockle, Geralt in The Witcher, ci racconta di questo soulslike per PC e console con fare “tolkieniano”. I preordini per la guerra tra rane sono già aperti. Rune Factory 5: il titolo emerge per la prima volta in un video di gameplay per la versione occidentale durante una carrellata veloce di XSeed.

il titolo emerge per la prima volta in un video di gameplay per la versione occidentale durante una carrellata veloce di XSeed. Batora The Lost Haven: uno stile artistico d’impatto e un gameplay da gioco di ruolo hack & slash si fondono in un titolo previsto per una closed alpha su PC il 21 luglio.

uno stile artistico d’impatto e un gameplay da gioco di ruolo hack & slash si fondono in un titolo previsto per una closed alpha su PC il 21 luglio. Two-Point Campus: “il titolo più leakato dell’ultimo mese” si ripresenta in un nuovo trailer. Data di uscita ancora prevista per il prossimo anno.

Le due bombe finali

Dedichiamo un paragrafo agli ultimi due colpi di scena. O meglio, il primo è semplicemente Conway: Disappearance at Dahlia View, un noir/thriller con ambientazioni cupe nell’Inghilterra degli anni cinquanta in arrivo in autunno su ogni piattaforma. L’ultimo annuncio è invece per un nuovo titolo dal creatore di Her Story e Telling Lies. Sam Barlow ha annunciato Immortality, ispirato alla Hollywood dei tempi d’oro e in arrivo l’anno prossimo.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa valanga di notizie? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.