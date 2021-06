In questo articolo abbiamo raccolto tutti gli annunci avvenuti durante il PC Gaming Show, che ha avuto luogo all’interno dell’edizione 2021 del E3

Il PC Gaming Show, di cui raccogliamo in questo articolo tutti gli annunci, è la conferenza dell’edizione 2021 del E3 dedicato agli sviluppatori indipendenti e ai giocatori che preferiscono utilizzare il computer. Si tratta di un appuntamento all’apparenza meno prestigioso di altri, ma che si è rivelato in passato capace di rubare la scena con rivelazioni inattese. Scopriamo insieme se anche questa volta lo show è stato capace di sorprenderci.

Molta carne sul fuoco

Il PC Gaming Show, per la sua edizione all’interno del E3 2021, ha scelti di puntare sulla quantità: prendendo in considerazione tutti gli annunci, l’evento ha trattato decine di titoli diversi. Per alcuni di essi si è mostrato solo un breve trailer, mentre di altri è stato possibile osservare anche il gameplay. Infine, in altri casi ancora sono stati interpellati direttamente gli sviluppatori, che hanno proceduto a presentare in prima persona i loro prodotti.

Inoltre, la serata ha visto anche la partecipazione di Gabe Newell, il CEO di Valve. Newell, dopo i consueti saluti di repertorio, ha presentato l’edizione 2021 dello Steam Next Fest, che avrà luogo a partire dal prossimo 16 Giugno, e che darà la possibilità ai giocatori di provare diversi titoli in anteprima, tra cui anche alcuni di quelli presenti durante lo stesso PC Gaming Show.

Tutti contro tutti – E3 2021: tutti gli annunci del PC Gaming Show

Quando si parla di multiplayer online, non ci sono dubbi riguardo al fatto che il genere battle royale sia in assoluto uno dei più amati dai giocatori. Non ci sorprende quindi che diversi titoli più o meno riconducibili a questa idea di gioco siano stati presentati durante questo panel. Scopriamo insieme i dettagli.

Naraka Blackpoint : il titolo ambientato in una versione fantasy del Giappone medievale ha una data di lancio : sarà disponibile a partire dal 16 Agosto2021 . Inoltre, sarà possibile giocare una versione open beta dal 16 al 22 Giugno .

: il titolo ambientato in una versione fantasy del Giappone medievale ha una : sarà disponibile a partire dal . Inoltre, sarà possibile giocare una versione dal . Chivalry 2: annunciato l’arrivo di contenuti post lancio per il brutale simulatore di battaglie medievali. In particolare, è stata mostrata una nuova mappa , che sarà presto disponibile.

annunciato l’arrivo di per il brutale simulatore di battaglie medievali. In particolare, è stata mostrata una , che sarà presto disponibile. Rawmen: si tratta di un titolo dal design decisamente cartoonesco, il cui gameplay invita i giocatori a prendere parte a una caotica battaglia con il cibo . La sua distribuzione è curata da tinyBuild.

si tratta di un titolo dal design decisamente cartoonesco, il cui gameplay invita i giocatori a prendere parte a una caotica . La sua distribuzione è curata da tinyBuild. GigaBash: annunciato in esclusiva, il titolo sviluppato da Passion Republic Games è un beat ’em up che dà la possibilità al giocatore di controllare un enorme kaiju e di scontrarsi con altri mostri all’interno di scenari urbani tutti da devastare.

annunciato in esclusiva, il titolo sviluppato da Passion Republic Games è un che dà la possibilità al giocatore di controllare un enorme e di scontrarsi con altri mostri all’interno di scenari urbani tutti da devastare. Lumberhill: più un co op che un battle royale, il titolo realizzato da 2BIGo e ARP Games, che è già disponibile per PC, invita i giocatori a vestire i panni di un gruppo di boscaioli per affrontare delle buffe avventure in mezzo a una natura decisamente ostile.

Le stelle sono la nuova frontiera – E3 2021: tutti gli annunci del PC Gaming Show

La corsa spaziale, che ha caratterizzato la seconda metà del secolo scorso, potrebbe finalmente essere pronta a ripartire e, probabilmente perché ispirati da questo rinnovato interesse per l’esplorazione del cosmo, numerosi sono anche gli sviluppatori che hanno rivolto il loro sguardo verso il cielo. L’edizione legata al E3 2021 del PC Gaming Show ha infatti contenuto numerosi annunci riguardanti titoli ambientati nello spazio: rivediamoli tutti.

Next Space Rebels: il gioco simula in modo realistico l’esperienza della costruzione di un razzo , partendo da progetti amatoriali per arrivare alla realizzazione di macchine destinate a fuoriuscire dall’orbita terrestre. Sarà disponibile per PC e per Nintendo Switch .

il gioco simula in modo realistico l’esperienza della , partendo da progetti amatoriali per arrivare alla realizzazione di macchine destinate a fuoriuscire dall’orbita terrestre. Sarà disponibile per e per . Ixion: l’evento ha presentato in esclusiva il primo trailer del titolo gestionale, che darà a giocatore la possibilità di amministrare una stazione spaziale .

l’evento ha presentato in esclusiva il del titolo gestionale, che darà a giocatore la possibilità di . Mechwarriors 5 Mercenary: la presentazione si è concentrata sulla presentazione dei contenuti del DLC Heroes Of The Inner Sphere , pubblicato lo scorso 27 Maggio.

la presentazione si è concentrata sulla presentazione dei contenuti del DLC , pubblicato lo scorso 27 Maggio. Citizen Sleeper: questa ennesima esclusiva, che si prevede venga pubblicata a inizio 2022 , inserisce delle meccaniche tipiche del RPG cartaceo in un ambientazione spaziale cupa , che riporta alla mente l’immaginario cyberpunk .

questa ennesima esclusiva, che si prevede venga pubblicata a , inserisce delle meccaniche tipiche del cartaceo in un , che riporta alla mente l’immaginario . Eve Online: annunciata la creazione di un sito tutorial, chiamato Eve Academy, per il noto gioco multiplayer free to play.

Giocare di ruolo – E3 2021: tutti gli annunci del PC Gaming Show

Il GDR è uno dei generi più longevi e amati dai gamer e, in particolare, da quelli che preferiscono far girare i propri titoli tramite PC. Questo tipo di gioco, dopo decenni di sviluppo, può contare su numerosi filoni. Questi sono spesso anche molto diversi gli uni dagli altri e garantiscono la presenza sul mercato di una offerta differenziata e capace di soddisfare ogni palato.

Dodgeball Academia: Il gioco è ambientato in un liceo dei giorni nostri ed ha il dodgeball (noto anche con il nome di palla avvelenata) al centro della sua vicenda. Il titolo, che può contare su di una simpatica grafica 2D , sarà disponibile per PC, PlayStation e Xbox.

Il gioco è ed ha il dodgeball (noto anche con il nome di palla avvelenata) al centro della sua vicenda. Il titolo, che può contare su di una , sarà disponibile per PC, PlayStation e Xbox. Vampire The Masquerade – Swansong: mostrato un nuovo trailer , contenente anche qualche frammento di gameplay, del titolo spin off della saga di Vampire The Masquerade. Dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell’anno .

mostrato un , contenente anche qualche frammento di gameplay, del titolo spin off della saga di Vampire The Masquerade. Dovrebbe essere pubblicato . WarTales: il titolo dall’ ambientazione medievale è stato rivelato tramite la trasmissione in esclusiva del suo primo trailer . Dovrebbe essere caratterizzato da un sistema di combattimento a turni , all’apparenza molto classico, e dalla generale cupezza del design .

il titolo dall’ è stato rivelato tramite la trasmissione in esclusiva del suo . Dovrebbe essere caratterizzato da un sistema di , all’apparenza molto classico, e dalla generale . Arboria: il gioco della Dreamplant, di cui abbiamo visto un trailer, si contraddistingue soprattutto per il design dark . Dopo una lunga permanenza in early access, è stato annunciato l’arrivo entro la fine del 2021 della versione completa.

il gioco della Dreamplant, di cui abbiamo visto un trailer, si contraddistingue soprattutto per il . Dopo una lunga permanenza in early access, è stato annunciato l’arrivo entro la della versione completa. Soulstice: il nuovo action RPG, sviluppato dall’esordiente Reply Game Studios, è stato presentato con un trailer e un breve video di gameplay; è stata inoltre rivelato il periodo in cui si prevede che il gioco venga distribuito.

il nuovo action RPG, sviluppato dall’esordiente Reply Game Studios, è stato presentato con un trailer e un breve video di gameplay; è stata inoltre rivelato il in cui si prevede che il gioco venga distribuito. Mecha Jammer: anche il titolo di Whaleenought Studios ha scelto di puntare su di una grafica 2D . Per quanto riguarda invece l’ambientazione, il gioco fa apertamente riferimento all’ immaginario cyberpunk .

anche il titolo di Whaleenought Studios ha scelto di puntare su di una . Per quanto riguarda invece l’ambientazione, il gioco fa apertamente riferimento all’ . Sacrifire: annunciato tramite un trailer questo nuovo RPG in stile nipponico, che può contare su di una affascinante grafica 2.5D. All’interno del video di presentazione, hanno annunciato che il gioco si caratterizzerà anche per l’originale gameplay dei combattimenti.

90 la paura – E3 2021: tutti gli annunci del PC Gaming Show

Continuiamo la presentazione dell’edizione 2021 del PC Gaming Show, che ha avuto luogo all’interno del palinsesto della fiera di settore E3, con la presentazione di tutti gli annunci legati a titoli e sviluppatori appartenenti al genere horror. Come nel caso del GDR, anche qui l’offerta proposta si distingue per la notevole diversità che contiene al suo interno.

Dying Light 2: sono stati rivelati numerosi dettagli della trama dell’atteso sequel sviluppato da Techland. È stata inoltre rivelata la data di uscita del titolo.

sono stati rivelati numerosi dettagli della trama dell’atteso sequel sviluppato da Techland. È stata inoltre rivelata la data di uscita del titolo. Gloomwood: Del nuovo titolo sviluppato da New Blood abbiamo purtroppo visto davvero poco : la sua presentazione è stata tagliata per dare spazio a un simpatico(?) siparietto, in cui anche il portavoce dello studio è stato coinvolto.

Del nuovo titolo sviluppato da New Blood abbiamo purtroppo visto davvero : la sua presentazione è stata per dare spazio a un simpatico(?) siparietto, in cui anche il portavoce dello studio è stato coinvolto. Killing Floor 2: annunciata l’espanzione Interstellar insanity per lo shooter multiplayer sviluppato da Tripwire Interactive. I nuovi contenuti porteranno i giocatori nello spazio, all’interno di ambienti che ricordano molto quelli tipici della saga di DOOM .

annunciata l’espanzione per lo shooter multiplayer sviluppato da Tripwire Interactive. I porteranno i giocatori nello spazio, all’interno di ambienti che ricordano molto quelli tipici della saga di . Chernobylite: è stato annunciato che il gioco, che ricorda Stalker sia nelle ambientazioni che nel gameplay, sarà distribuito a partire dal prossimo 28 Luglio 2021 .

è stato annunciato che il gioco, che ricorda sia nelle ambientazioni che nel gameplay, sarà distribuito a partire dal prossimo . Hello Neighbor 2: la conferenza è stata l’occasione per mostrare un nuovo trailer , contenente anche alcuni spezzoni di gameplay , del sequel di uno dei più originali titoli survival horror presenti sul mercato.

la conferenza è stata l’occasione per mostrare un , contenente anche alcuni spezzoni di , del sequel di uno dei più originali titoli horror presenti sul mercato. Pioner: si tratta di un altro titolo che fa evidentemente riferimento a Stalker. Ci è stato mostrato un lungo trailer, contenente diversi passaggi di gameplay.

Gestione e Strategia – E3 2021: tutti gli annunci del PC Gaming Show

Per quanto riguarda i giochi di gestione e strategia, il PC è quasi sempre stato la primaria destinazione. Non ci sorprende quindi che, in occasione di questo E3 2021, il PC Gaming Show abbia riservato diversi annunci proprio a videogiochi legati alle varie inclinazioni di questo genere: di seguito, li abbiamo elencati tutti.

Humankind: il titolo sviluppato da Sega, di cui è stata rivelata la data di uscita della versione beta , è un gestionale storico in stile Civilization, che desterà sicuramente l’interesse degli appassionati del genere.

il titolo sviluppato da Sega, di cui è stata rivelata la data di uscita della , è un in stile Civilization, che desterà sicuramente l’interesse degli appassionati del genere. Lakeburg Legacy: quello sviluppato da Ishtar Games è sicuramente un titolo particolare : si tratta di un gestionale che da al giocatore la possibilità di far prosperare un villaggiotramite il controllo delle relazioni sentimentali dei suoi abitanti.

quello sviluppato da Ishtar Games è sicuramente un : si tratta di un che da al giocatore la possibilità di far prosperare un villaggiotramite il dei suoi abitanti. Warhammer 40,000 Chaosgate – Daemon Hunter: annunciato per il 2022 l’arrivo del sequel del classico titolo di strategia bellica ambientato all’interno dell’universo fantastico di Warhammer 40,000.

annunciato per il l’arrivo del sequel del classico titolo di ambientato all’interno dell’universo fantastico di Warhammer 40,000. Jurassic World Evolution 2: durante l’evento è stato mostrato un trailer del titolo basato sull’omonima saga cinematografica, che permette al giocatore di gestire il proprio parco dei dinosauri . Non sono state rivelato informazioni riguardanti il periodo di uscita.

durante l’evento è stato mostrato un trailer del titolo basato sull’omonima saga cinematografica, che permette al giocatore di . Non sono state rivelato informazioni riguardanti il periodo di uscita. Songs of Conquest: il titolo, che è in sviluppo presso Lavapotion, si propone di essere il seguito spirituale di Heroes of Might And Magic . Il trailer mostrato ha rivelato che dovrebbe essere distribuito durante la prima parte del 2022 .

il titolo, che è in sviluppo presso Lavapotion, si propone di essere il . Il trailer mostrato ha rivelato che dovrebbe essere distribuito durante la . Orcs Must die! 3 : rivelata la data di uscita del terzo capitolo della saga tower defence: il prossimo 23 luglio . Il gioco, oltre che su PC, sarà disponibile anche su Xbox e PlayStation .

: rivelata la del terzo capitolo della saga tower defence: il prossimo . Il gioco, oltre che su PC, sarà disponibile anche su e . The Wandering Village: mostrato un breve trailer del titolo, nel quale è possibile vedere alcuni dettagli del villaggio semovente, posto sul dorso di un dinosauro, che il giocatore sarà chiamato a gestire. Non sono state rilasciate altre informazioni.

Più unici che rari – E3 2021: tutti gli annunci del PC Gaming Show

Abbiamo lasciato per ultimi questi titoli non perché sono meno interessanti, anzi: tra di loro ci sono forse quelli che maggiormente ci hanno colpito. La scelta di parlarne solo ora deriva dalla difficoltà di farli rientrare all’interno di una classificazione specifica: si tratta di giochi affascinanti e con al loro interno almeno una caratteristica univoca.

Lemnis gate: è forse questo il titolo più interessante presentato durante il panel. Si tratta di uno shooter fantascientifico, caratterizzato da un gameplay unico , che inserisce elementi di strategia all’interno dell’azione in tempo reale. È stata rivelata la sua data di uscita.

è forse questo il presentato durante il panel. Si tratta di uno shooter fantascientifico, caratterizzato da un , che inserisce elementi di strategia all’interno dell’azione in tempo reale. È stata rivelata la sua data di uscita. They Always Run: il gioco, annunciato tramite la pubblicazione di un trailer, è un action in stile metroidvania che può contare su di una affascinante grafica 2D e su di una ambientazione post apocalittica non banale.

il gioco, annunciato tramite la pubblicazione di un trailer, è un action in stile metroidvania che può contare su di una affascinante grafica 2D e su di una non banale. Far Changing Tides: titolo a tema survival con ambientazione post apocalittica. A farlo spiccare dal resto del gruppo c’è la bellissima grafica e il tono poetico che si è percepito dal trailer.

titolo a tema survival con ambientazione post apocalittica. A farlo spiccare dal resto del gruppo c’è la e il tono poetico che si è percepito dal trailer. Silt: il gioco sviluppato da Spiral Circus, che dovrebbe essere disponibile già nella prima parte del 2022 , è sicuramente il prodotto visivamente più bello che sia stato presentato nella serata.

il gioco sviluppato da Spiral Circus, che dovrebbe essere disponibile già nella , è sicuramente il prodotto che sia stato presentato nella serata. Tinykyn: il trailer del gioco in stile platform, la cui uscita è stata annunciata per il 2022, non solo ci promette una grafica cartoonesca molto personale, ma anche un gameplay particolare .

il trailer del gioco in stile platform, la cui uscita è stata annunciata per il 2022, non solo ci promette una molto personale, ma anche un . Icarus: il gioco, la cui data di uscita è stata fissata per il prossimo 11 Agosto , unisce esperienza dell’ esplorazione di un pianeta alieno con dinamiche tipiche del survival .

il gioco, la cui è stata fissata per il prossimo , unisce esperienza dell’ con dinamiche tipiche del . Death Trash: sviluppato da Crafting Legends, il titolo è un RPG post apocalittico . L’ambientazione, da quanto è possibile vedere tramite il trailer rilasciato, è particolare e ricca di elementi horror . La grafica in pixelart , poi, conferisce ulteriore fascino al progetto.

sviluppato da Crafting Legends, il titolo è un . L’ambientazione, da quanto è possibile vedere tramite il rilasciato, è particolare e ricca di . La grafica in , poi, conferisce ulteriore fascino al progetto. Project Warlock II: questo titolo sparatutto in prima persona, la cui data di uscita è fissata per il prossimo 29 Giugno, fara la felicità dei gamer più nostalgici: sia nella grafica che nel gameplay il gioco richiama apertamente classici del genere come DOOM e Heretic.

Bene, ma non benissimo

L’edizione legata al E3 2021 del PC Gaming Show, di cui abbiamo appena ripercorso tutti gli annunci, è stata senza ombra di dubbio ricca di novità, in alcuni casi anche degne di nota. Nonostante questo, non siamo pienamente soddisfatti della conferenza per due diversi motivi: in primo luogo, abbiamo avuto l’impressione che sia mancato un annuncio capace di far voltare la testa e di alimentare la discussione riguardo l’intero evento; in secondo luogo, il modo in cui il panel è stato organizzato e l’ampio spazio lasciato agli inutili e poco riusciti momenti comici ci ha lasciato decisamente perplessi.

Continuate a seguire l'E3 2021 e per rimanere aggiornati sui migliori videogiochi in uscita. Se siete interessati all'acquisto di un titolo, vi suggeriamo di dare un'occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.