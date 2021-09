Dying Light Platinum Edition: pubblicato nuovo trailer animato per Nintendo Switch

Dopo l’annuncio della Platinum Edition di Dying Light avvenuto qualche tempo fa, Techland ha pubblicato un nuovo trailer animato per celebrare l’arrivo del gioco su Nintendo Switch, insieme anche alla key art ufficiale

Risale soltanto al mese scorso l’annuncio, da parte di Techland, del porting di Dying Light per Nintendo Switch in versione Platinum Edition (con quindi tanti contenuti aggiuntivi rispetto all’edizione standard). Pare infatti che lo studio di sviluppo polacco, oltre ad essere al lavoro sul attesissimo seguito Dying Light 2, aveva annunciato durante la Gamescom 2021 di aver lavorato anche su questo importante progetto. Continuando a pubblicizzare quindi Dying Light Platinum Edition per Switch, Techland ha pubblicato recentemente un nuovo trailer animato promozionale. Vediamo di seguito i dettagli.

Dying Light Platinum Edition per Switch: contenuti del nuovo trailer animato

La notizia di questo nuovo trailer ci arriva grazia ad un comunicato stampa ufficiale fatto diffondere negli scorsi giorni. Come già detto sopra, ad essere stati rivelati sono questo nuovo e breve video trailer animato, insieme alla nuova key art del gioco. Questa volta Techland ha deciso di avviare la campagna promozionale presentando appunto il primo video cartoon stilizzato, ttrailer della campagna, caratterizzato dallo slogan “Freedom – Parkour – Combat”. Lo studio invita i giocatori a unirsi al movimento “The Next Level of Freedom” (da cui deriva il nome del video) per riconquistare le strade delle città.

Nonostante il trailer, e nonostante la Platinum Edition di Dying Light sia già presente da svariati mesi sia su tutti gli store delle piattaforme principali, non abbiamo una data di uscita specifica del gioco per Nintendo Switch. In attesa di ricevere perciò ulteriori aggiornamenti, non ci resta che invitarvi a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK per tutte le più importanti novità riguardanti il mondo videoludico. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite Instant Gaming.