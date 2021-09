Dying Light 2 è stato rinviato: ecco la nuova data d’uscita

Tramite i canali ufficiali del gioco, Techland ha annunciato che Dying Light 2 è stato rinviato di nuovo, scopriamo insieme la nuova data d’uscita

Lo sviluppo di Dying Light 2 non è stato sicuramente dei più ferrei sin dal suo annuncio durante l’E3 2018. Diverse figure chiave al lavoro sul titolo se ne sono andate nel corso degli anni e nel pieno dei lavori, lasciando il gioco vittima di diversi rinvii. Prima alla primavera del 2020, palesemente mancata e anche di parecchio, successivamente sembrava aver trovato pace con un dicembre 2021 quasi certo. Lo abbiamo anche visto in buona forma nel corso dell’ultimo Xbox Game Showcase di fine agosto, con gli sviluppatori che ci hanno anche messo la faccia. Oggi, però, i fan di Dying Light 2 non saranno felici di aprire il proprio browser per internet.

Techland ha ufficialmente rinviato il gioco al 4 febbraio 2022. Un periodo sicuramente non tranquillo per una produzione come Dying Light 2, considerando che dovrà scontrarsi apertamente con giochi come Elden Ring, Horizon Forbidden West e Pokémon Legends. Le motivazioni del rinvio sono sempre le stesse, e potete vederle nel post ufficiale che Techland ha affidato al profilo di Twitter del gioco, e sono assai condivisibili. Come sempre, pensiamo che è meglio rinviare un gioco una volta in più e farlo uscire al meglio possibile, piuttosto che fallire il lancio in maniera epocale come CD Projekt Red con Cyberpunk 2077. Vero? Vi lasciamo il tweet.

Dying Light 2 rinviato al Q1 2022: si prospettano mesi di fuoco

L’unica nostra grande paura è, come abbiamo detto, la concorrenza spietata a cui Techland andrà inesorabilmente incontro nel Q1 2022. Moltissime produzioni di rilievo sono previste per quel periodo, specialmente AAA che stanno facendo sussultare sulla sedia tutta l’industria videoludica e i videogiocatori insieme. Speriamo soltanto che una produzione di discreto valore, come sembra essere Dying Light 2, non vada perdendosi in quel mare di release che si prospetta essere la prima parte del 2022.

Insomma, Dying Light 2 ufficialmente rinviato al 4 febbraio 2022 e via. Che cosa ne pensate della decisione di Techland? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!