In arrivo Star Wars: Visions su Disney+ il 22 settembre

In arrivo Star Wars: Visions, la serie antologica anime su Disney+ a partire dal 22 settembre

Dopo i Marvel Studios, anche Star Wars continua la propria espansione su Disney+. Il prossimo progetto dedicato esclusivamente al sito di streaming arriverà il prossimo 22 settembre. Stiamo parlando di Star Wars: Visions, che rappresenta qualcosa di unico e mai visto nell’universo creato da George Lucas. La serie, composta di 9 episodi disponibili dal lancio, sarà antologica e interamente in stile anime. A capo della creazione dei diversi episodi ci sono degli studi di animazione giapponese, ognuno dei quali darà la propria interpretazione all’universo di Star Wars.

Diamo un’occhiata al trailer di lancio!

Come possiamo vedere dal trailer, saranno 7 gli studi di animazione che si occuperanno della serie. Questa varietà di creatori darà modo ai fan di Star Wars di vedere angoli della galassia ancora inesplorati, o luoghi familiari ma sotto una luce tutta nuova. Dopo il successo di The Mandalorian (che questa notte attende il risultato degli Emmy…) e The Bad Batch, Visions potrebbe essere la nuova grande serie di Disney+.

Gli espisodi di Star Wars: Visions

“ The Duel ” di Kamikaze Douga

Regia: Takanobu Mizuno (direttore degli episodi del Japan Animator Expo)

Character Designer: Takashi Okazaki (Afro Samurai, Batman Ninja)

” di Kamikaze Douga Regia: Takanobu Mizuno (direttore degli episodi del Japan Animator Expo) Character Designer: Takashi Okazaki (Afro Samurai, Batman Ninja) “ Lop & Ochō ” di Geno Studio (Twin Engine)

Sulla bellezza in tutte le sue imperfezioni

Regia: Yuuki Igarashi (Keep Your Hands Off Eizouken! direttore degli episodi, direttore dell’animazione di Jujutsu Kaisen)

” di Geno Studio (Twin Engine) Sulla bellezza in tutte le sue imperfezioni Regia: Yuuki Igarashi (Keep Your Hands Off Eizouken! direttore degli episodi, direttore dell’animazione di Jujutsu Kaisen) “ Tatooine Rhapsody ” di Studio Colorido (Twin Engine)

Su una rock band e un’inaspettata amicizia al suo interno, con apparizioni di Boba Fett e Jabba the Hutt

Regia: Taku Kimura

” di Studio Colorido (Twin Engine) Su una rock band e un’inaspettata amicizia al suo interno, con apparizioni di Boba Fett e Jabba the Hutt Regia: Taku Kimura “ The Twins ” di Trigger

Sui gemelli del Lato Oscuro, e su quanto lontano si spingerà un fratello per salvare una sorella

Regia: Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Promare)

Character Designer: Shigeto Koyama

Lead Animator: Sushio

” di Trigger Sui gemelli del Lato Oscuro, e su quanto lontano si spingerà un fratello per salvare una sorella Regia: Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Promare) Character Designer: Shigeto Koyama Lead Animator: Sushio “ The Elder ” di Trigger

Un omaggio alla relazione tra un Maestro e un Padawan

Regia: Masahiko Otsuka (assistente alla regia di Gurren Lagann, direttore dell’unità Promare)

” di Trigger Un omaggio alla relazione tra un Maestro e un Padawan Regia: Masahiko Otsuka (assistente alla regia di Gurren Lagann, direttore dell’unità Promare) “ The Village Bridge ” Kinema Citrus

Con la tradizionale cultura giapponese delle montagne

Regia: Hitoshi Haga (assistente alla regia di Made in Abyss, Sin in the Rain)

Musica: Kevin Penkin (Eden)

” Kinema Citrus Con la tradizionale cultura giapponese delle montagne Regia: Hitoshi Haga (assistente alla regia di Made in Abyss, Sin in the Rain) Musica: Kevin Penkin (Eden) “ Akakiri ” di Science SARU

Su un Jedi e una principessa, ma non quelli che abbiamo conosciuto

Regia: Eunyoung Choi (co-fondatore e CEO di Science SARU, assistente alla regia di Kick-Heart)

” di Science SARU Su un Jedi e una principessa, ma non quelli che abbiamo conosciuto Regia: Eunyoung Choi (co-fondatore e CEO di Science SARU, assistente alla regia di Kick-Heart) “ T0-B1 ” di Science SARU

Su un simpatico droide, ispirato alle opere di Osamu Tezuka, in particolare ad Astro Boy

Regia: Abel Góngora (Garo the Animation, Super Shiro animation director)

Character Designer: Takafumi Hori

” di Science SARU Su un simpatico droide, ispirato alle opere di Osamu Tezuka, in particolare ad Astro Boy Regia: Abel Góngora (Garo the Animation, Super Shiro animation director) Character Designer: Takafumi Hori “The Ninth Jedi” di Production I.G

Sui Jedi che devono tornare, riunirsi e ripristinare la galassia

Regia: Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex)

Produttore esecutivo: Mitsuhisa Ishikawa

I prossimi progetti di Lucasfilm

Nell’ultimo anno è stata la Marvel con le sue 4 serie tv (in attesa di Hawkeye) ad aver fatto la voce grossa sul sito di streaming. Lucasfilm ha però tanti progetti in serbo per i fan di Star Wars, di cui Visions è solo il primo tassello. Per rinfrescarvi la memoria su tutte le uscite della casa di produzione, vi rimandiamo al video dell’Investor Day di Disney dello scorso dicembre.

Tanta carne al fuoco nei prossimi anni per l’universo di Star Wars, sia al cinema sia su Disney+. L’animazione sembra essere un mondo su cui Disney stia puntando parecchio. Dopo What if…?, la serie Marvel animata, oltre al grande successo di Star Wars Rebels e Clone Wars, ecco in arrivo Star Wars: Visions. Lo stile è ovviamente un’altra cosa questa volta, in quanto dall’animazione a computer ci spostiamo al mondo del disegno più classicheggiante, che comunque rappresenta una ventata di novità.

Cosa vi aspettate voi da Star Wars: Visions? Quali altri produzioni del franchise attendete? Cosa ne pensate del trailer? Fatecelo sapere nei commenti!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.