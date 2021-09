Deathloop: trailer dedicato a trigger adattivi e feedback aptico

Deathloop è protagonista di un nuovo trailer, che ci illustra il supporto al feedback aptico e ai trigger adattivi della versione PS5

Manca oramai una manciata di giorni all’uscita di Deathloop, il nuovo lavoro firmato Arkane Studios che sarà a bree disponibile per PS5 e PC, dopo averci costretto a sopportare un paio di rinvii, rispetto all’uscita inizialmente fissata allo scorso autunno. E tanto per stuzzicare l’attesa, il gioco si è reso protagonista di un nuovo trailer, tramite il quale gli sviluppatori illustrano il modo in cui hanno scelto di supportare il feedback aptico e i trigger adattivi presenti sul DualSense, il pad di PS5.

Deathloop: feedback aptico e trigger adattivi si mostrano in un trailer dedicato a PS5

Sin dall’annuncio, il team si era speso nell’elogiare le caratteristiche uniche del controller della nuova console Sony, ed il filmato che vi proponiamo nella news è l’ideale per avere una visione più diretta in merito al modo in cui lo studio ha lavorato su simili feature. Per quanto riguarda il feedback aptico, questo farà avvertire le differenze tra le varie superfici su cui andremo a muoverci, mentre i trigger adattivi lavoreranno in maniera differente a seconda dell’arma da fuoco che intenderemo utilizzare.

Una delle introduzioni più interessanti è senza dubbio legata al modo in cui i grilletti si comporteranno in caso di inceppamento dell’arma, e che ci costringerà a premere più volte il trigger per effettuare lo sblocco, che sarà accompagnato da un soddisfacente “click” non appena l’arma sarà di nuovo utilizzabile. Ci sarà spazio anche per lo speaker presente nel controller, che entrerà in gioco grazie ad una serie di effetti sonori, che ci permetteranno di rimanere sempre in contatto con le chiamate radio di Julianna.

Deathloop sarà disponibile a partire dal prossimo 14 di Settembre, nelle versioni PS5 e PC.

Prima di salutarvi e rinnovarvi l’invito a rimanere sulle pagine di tuttoteK, vi ricordiamo che su Instant Gaming potrete trovare tantissime offerte dedicate al mondo dei videogiochi.