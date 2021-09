Malignant: il nuovo trailer del film di James Wan

Rilasciato dalla Warner Bros il nuovo trailer del film horror diretto da James Wan, Malignant. Il trionfante ritorno del regista a distanza di cinque anni da The Conjuring – Il caso Enfield

Grande ritorno per il regista James Wan nel panorama dell’horror, con il film Malignant. Con un trailer inaspettato la Warner Bros rivela nuove e spaventose immagini del prossimo lavoro di James Wan, ma senza sbilanciarsi troppo sulla trama o i personaggi. Una giovane ragazza tormentata dalla visione di immagini orrorifiche di morte e dolore.

Malignant: una lettere d’amore horror anni 80

Immagini di terrore e dolore. Una giovane donna tormentata da visioni e immagini di terribili omicidi. Un tormento che cresce fino alla disperazione, quando la giovane Madison scopre che tale visioni non sono altro che realtà.

Lontano dei tradizionali horror di Wan, il regista ha voluto cimentarsi in un prodotto più proiettato verso il prendersi gioco della percezione spettatoriale, senza dimenticare le innumerevoli citazioni dell’horror contenute in esse. Una vera e propria lettera d’amore verso il genere anni 70/80 da tutti conosciuto.

Da Mario Bava, Dario Argento Brian De Palma fino a toccare David Cronenberg. Le ricche sfumature viscerali in grado di dar vita ad un nuovo prodotto sorprendente.

Oltre in qualità di regista, Wan ha in parte curato la sceneggiatura insieme insieme ad Akela Cooper. La produzione è stata presa sotto la custodia di Michael Clear, Eric McLeod, Judson Scott, Peter Luo, Cheng Yang, Mandy Yu e Lei Han come produttori esecutivi. Le musiche sono curate dello specialista in horror Joseph Bishara, nome noto nel panorama horror come compositore dei film Conjuring Universe o per la triologia di Insidious.

Attualmente l’uscita prevista nelle sale è segnata al 2 settembre 2021.

