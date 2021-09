Dead Space Remake avrà meccaniche rinnovate rispetto all’originale

Dead Space Remake ci offre un primo assaggio delle nuove meccaniche di smembramento e delle rinnovate sezione a gravità zero

Nella giornata di ieri vi abbiamo annunciato che Dead Space Remake sarebbe stato protagonista di un piccolo evento streaming, tramite il quale i ragazzi di Motive Studios (il team EA che si occupa dei lavori) avrebbero condiviso alcuni dettagli relativi all’atteso ritorno dell’amato survival horror. Ed in serata, come promesso, tramite Twitch è stato possibile dare uno sguardo ravvicinato allo stato dei lavori, che sebbene risultino ancora nelle fasi iniziali della preproduzione, hanno reso perfettamente l’idea di quella che sarà la direzione del remake.

Dead Space Remake ci svela nuove meccaniche di gameplay

Tra gli argomenti toccati durante l’evento online, ha tenuto sicuramente banco il discorso relativo al rinnovato sistema di smembramento degli avversari, segno evidente di come il team abbia scelto di non focalizzarsi soltanto sull’offrire un rinnovato comparto grafico. A sottolineare le migliorie ci ha pensato anche Nibel, che tramite Twitter ha evidenziato come il remake adotti un nuovo meccanismo legato al danneggiamento dei corpi: la carne potrà essere adesso strappata dai nemici, così da avere una chiara indicazione di quella che sarà la vitalità rimanente.

Le stesse armi avranno comportamenti differenti, con alcune che saranno più indicate per spaccare la carne, mentre altre saranno più votate allo smembramento. I nemici avranno, di conseguenza, un nuovo modello di danni, in grado di adattarsi ai colpi subiti.

A big challenge for the #DeadSpace team is to maintain the good aspects of the original (like the pacing) while further improving it pic.twitter.com/6az9d3EgTV — Nibel (@Nibellion) August 31, 2021

Un piccolo spazio è stato riservato anche alla Zero-G Therapy Room, che sebbene sia ancora in uno stato embrionale, ha evidenziato come ne siano stati completamente rivisti i meccanismi di funzionamento. Il giocatore avrà una libertà di movimento a 360°, così come i reattori visti in Dead Space 2. Il team ha anche promesso nuovi percorsi, caratterizzati da sfide inedite. Confermato anche il ritorno di Gunner Wright, la voce originale di Isaak, che tornerà a vestire i panni dello sventurato superstite della Ishimura nella versione con doppiaggio inglese.

Dead Space Remake è attualmente in produzione per Xbox Series X/S, PS5 e PC, con un’uscita che punta alla fine del 2022. Noi di tuttoteK, come sempre, non mancheremo di tenervi aggiornati su tutti gli sviluppi del caso. Nel mentre, se siete in cerca di titoli a prezzo scontato, vi invitiamo a visitare le pagine di Instant Gaming, dove potrete trovare tantissime offerte dedicate al mondo dei videogiochi.