CoD Warzone: svelati gli orari della season 4!

Activision ha riportato numerosi dettagli su quella che sarà la prossima stagione dedicata al suo titolo di punta, Call of Duty Warzone. Insieme ad un grande numero di nuovi contenuti che saranno presenti abbiamo anche gli orari di rilascio della season 4 di Warzone, nuove mappe e nuovi operatori sbloccabili. Il titolo della prossima stagione del gioco di Activision sarà Mercenaries of Fortune, e per i giocatori di Vanguard sarà disponibile prima di quelli di Warzone.

Gli orari di rilascio della season 4 di Warzone sono stati svelati da Activision, che saranno leggermente diversi per i giocatori di Vanguard. Questi ultimi potranno mettere le mani sopra la nuova stagione già dalle ore 18:00 di oggi 21 giugno, mentre gli utenti di Warzone dovranno aspettare le ore 18:00 di domani mercoledì 22 giugno. Di seguito possiamo vedere un tweet della software house Raven Software, dove indica il calendario con gli eventi della quarta stagione.

There's plenty of gold in your future. Why not get a glimpse? 🪙👀

Season Four of #Warzone goes live at 9AM PST on 6/22. pic.twitter.com/J7YXTboymf

