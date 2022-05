Call of Duty Vanguard: vendite inferiori a Black Ops Cold War

Activision ha da poco spiegato perché le vendite di Call of Duty Vanguard risultano inferiori rispetto a quelle di Black Ops Cold War

Le vendite di Call of Duty Vanguard non sono andate bene come quelle di Call of Duty: Black Ops Cold War e Activision ha svelato alcune informazioni a riguardo. Nel suo ultimo rapporto annuale per il 2021, la società ha affermato di non essere riuscita a ricreare l’ambientazione della seconda guerra mondiale a dovere e questa cosa non ha attirato particolarmente i fan a recuperare il titolo.

Scopriamo perché le vendite di Call of Duty Vanguard non sono andate come previsto

Per quanto riguarda le vendite di Call of Duty Vanguard, Activision ha affermato che:

Sebbene Call of Duty rimanga uno dei franchise di intrattenimento di maggior successo di tutti i tempi, il capitolo uscito nel 2021 non ha soddisfatto le nostre aspettative, crediamo principalmente a causa di come abbiamo realizzato il titolo. L’ambientazione del gioco nella seconda guerra mondiale non è stata apprezzata da alcuni membri della nostra community e non abbiamo portato tutta l’innovazione promessa nel gioco come avremmo voluto.

Lo studio ha affermato che sta prestando molta attenzione nell’affrontare entrambi questi problemi con la versione 2022 di Call of Duty, che sarebbe Modern Warfare 2.

La serie Modern Warfare, ambientata ai giorni nostri è nota per essere particolarmente popolare e apprezzata dai fan. In effetti Activision ha affermato che Modern Warfare del 2019 è il gioco Call of Duty di maggior successo nella storia dei videogiochi. Si dice che il gioco abbia venduto più di 30 milioni di copie.

Per quanto riguarda l’innovazione che Modern Warfare 2 potrebbe includere, Activision ha anticipato che il gioco sarà il più avanzato nella storia della serie e ha dichiarato che:

Stiamo lavorando al titolo più ambizioso nella storia di Call of Duty, con oltre 3.000 persone che ora lavorano al franchise e un ritorno all’ambientazione di Modern Warfare, quella più apprezzata dai fan, risulta la scelta vincente per realizzare un nuovo capitolo di successo.

In ogni caso, anche se le vendite globali di Vanguard non sono state soddisfacenti come quelle di Black Ops Cold War, è stato comunque il gioco più venduto in assoluto negli Stati Uniti nel 2021, seguito da Black Ops Cold War al secondo posto. Per quanto riguarda Warzone, avete già scoperto tutte le novità presenti nella Season 3?

