CoD Warzone 2: sarà presente una mappa Resurgence nel gioco?

Arrivano nuovi rumor sull’attesissimo CoD Warzone 2: stavolta i leaker hanno parlato di una presunta nuova mappa Resurgence. Ecco i dettagli

La campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 è attualmente disponibile per il preordine in versione digitale e tutti i giocatori console in grado di precaricare il gioco completo già dal momento in cui stiamo scrivendo. Warzone 2, la prossima iterazione battle royale della serie CoD, uscirà il 16 novembre e presenterà una nuova mappa, Al Mazrah, insieme alla nuova modalità DMZ, sembra, però, che nell’attesissimo titolo farà capolino anche una nuova mappa Resurgence. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

CoD Warzone 2: ecco le meccaniche di gameplay della presunta mappa Resurgence

Ebbene sì: ancora più contenuti dovrebbero arrivare l’anno prossimo. Il leaker Ghost of Hope ha riferito su Twitter che Beenox e Toys for Bob stanno sviluppando una mappa Resurgence per CoD Warzone 2. Secondo quanto riportato, il rilascio è previsto per la metà del 2023. Sono coinvolti anche Infinity Ward e Raven Software, con il primo studio che “si occupa dell’aspetto narrativo” mentre il secondo si “concentra sulle idee di gameplay”.

EXCLUSIVE: Beenox & Toys for Bob to develop a Resurgence Map for Warzone 2.0 set to release in Mid 2023. Infinity Ward & Raven to help direct it with Infinity Ward leading the narrative & Raven consulting on gameplay ideas. pic.twitter.com/d84yev27vz — Hope (@TheGhostOfHope) October 23, 2022

Resurgence è un’esperienza un po’ diversa dalla classica battle royale. La mappa è più piccola e non ci sono gulag. Gli alleati respawnano dopo un periodo, che aumenta con ogni nuova safe zone. Compiere uccisioni riduce il timer di respawn, ma qualsiasi squadra che perde alleati si ritroverà con la propria posizione esposta agli occhi sempre vigili di tutto il team avversario. Insomma, un’esperienza più serrata e frenetica che premia l’aggressività.

Diversi rumor hanno riferito che Call of Duty: Modern Warfare 2 dovrebbe includere un pacchetto mappe a pagamento alla fine del 2023 con le mappe di Modern Warfare 2 (2009) e dei giochi precedenti della serie. Presumibilmente avrà anche nuovi contenuti della campagna. Vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 2 verrà lanciato il 28 ottobre per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

