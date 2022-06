Crash Bandicoot: nuovo capitolo da Toys For Bob in arrivo?

L’isola del dottor Mureau in salsa Looney Tunes potrebbe tornare con un nuovo gioco: che Toys For Bob sia al lavoro su Crash Bandicoot?

Visto il plebiscito che ha accolto il quarto capitolo, è più che normale che i fan di Crash Bandicoot si auspichino il ritorno di Toys For Bob dalle “miniere di Call of Duty”, cosa che i rumor circa un nuovo gioco sembrano confermare. Durante il recente podcast Xbox Chaturdays, il giornalista di Windows Central Jez Corden ha lasciato intendere di essere al corrente di un nuovo progetto. Lo studio responsabile dovrebbe essere lo stesso che, ricordiamo, ha anche dato i natali a Spyro Reignited Trilogy. E citando il sottotitolo del quarto episodio dedicato al marsupiale… è ora!

Il nuovo Crash Bandicoot che non ti aspetti, dal Toys For Bob che ti aspetti

Nel podcast in inglese, che per correttezza includeremo qui sotto, si è verificato uno scambio di battute molto particolare circa il potenziale di un nuovo Crash Bandicoot da nientemeno che Toys For Bob. Nelle sue previsioni sui contenuti dello showcase di Xbox e Bethesda, l’ospite del podcast Rand al Thor ha parlato del futuro dell’ex mascotte di Sony. Definendo il team di sviluppo come papabile per il progetto, Corden si è lasciato sfuggire un sarcastico “Da dove hai preso queste informazioni, Rand?”, per poi correggere il proprio “Non avremmo dovuto fare un leak” con un “Bella previsione” che sa di arrampicata sui vetri.

VideoGamesChronicle ha concluso lo scorso anno con un rapporto circa l’assunzione di personale per progetti scorrelati da Call of Duty. Lo studio è stato recentemente associato al supporto del franchise di punta di Activision, nello specifico il free-to-play Warzone. Questo è stato fonte di dichiarazioni discordanti da entrambe le parti coinvolte. Se da una parte Activision Blizzard ha confermato un focus centrale su Call of Duty, Toys For Bob ha replicato implicando di poter ancora mettere mano alla serie di Crash. Ad ogni modo, sarà lo showcase di Microsoft a confermare o smentire l’eterno teatrino di Wumpa League.

Ora sta a voi dirci la vostra: per voi è un leak attendibile o un'ipotesi azzardata?