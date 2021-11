Battlefield 2042: nuovo trailer mostra combattimento classici e moderni in Battlefield Portal

Il nuovo trailer di Battlefield 2042 ci mostra la varietà di partite personalizzate che potremo creare grazie a Battlefield Portal

Ormai il nuovo capitolo della popolare serie di FPS è alle porte e DICE ha di recente mostrato un nuovo trailer per Battlefield Portal, una modalità di Battlefield 2042 che consente di creare partite personalizzate su mappe reinventate dei titoli precedenti. Grazie a un variegato set di strumenti, i giocatori potranno in questa modalità fare molteplici pazzi abbinamenti prendendo la guerra classica e fondendola al combattimento moderno, creando delle partite mai viste nella saga di Battlefield.

Un trailer nuovo di Battlefield 2042 ricco d’azione e molto altro

Dal nuovo trailer di Battlefield 2042 possiamo notare che grazie a Battlefield Portal avremo mappe, veicoli e armi di giochi proveniente da Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 e Battlefield 3, tutti riproposti in Battlefield 2042. Avremo la possibilità di rivivere mappe come Battle of the Bulge, El Alamein e Caspian Border, dove i giocatori potranno fare un tuffo nel passato combattendo in mappe nostalgiche dei vecchi Battlefield. Oltre a rilasciare le proprie partite personalizzate per la modalità, DICE curerà le creazioni della community che tutti potranno scoprire liberamente.

Battlefield Portal sarà disponibile con Battlefield 2042 al lancio il 19 novembre mentre i possessori della Gold Edition e Ultimate Edition otterranno l’accesso anticipato del gioco il 12 novembre. Ricordiamo che che Battlefield 2042 sarà disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 e PC aggiungendo che per la versione PS4 e PS5 sono già state svelate le date dei preload.

Cosa ne pensato del nuovo trailer di Battlefield Portal? Sperimenterete anche voi questa nuova modalità creando partite personalizzate di ogni tipo?