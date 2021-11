XIDU: le offerte su Aliexpress per l’11.11

In occasione del festival dell’11.11 organizzato da Aliexpress, anche XIDU ha deciso di promuovere i suoi prodotti più interessanti con tante offerte

Uno dei più importanti eventi dedicati all’e-commerce su Aliexpress sta arrivando anche quest’anno e XIDU sarà protagonista. Il festival dello shopping globale dell’11.11 permetterà di vedere sconti fino al 70% per tutti gli incredibili prodotti XIDU, inclusa la loro nuova linea di proiettori. Inoltre sono inlcusi nelle promozioni anche le spedizioni esentasse e a basso costo in determinate aree. Il rivenditore cinese infatti riaprirà il magazzino russo quest’anno, così le persone della federazione russa possono godere di un servizio migliore, ma anche quelle in Europa. Vediamo tutte le offerte nei dettagli.

XIDU PhilStand: la gamma di stand per laptop in sconto!

Avremo i PhilStand, gli stand in metallio per laptop e PC portatili disponibili a $ 9, con un prezzo inferiore a $ 4 nelle prime 2 ore di offerte. C’è poi PhilStand Pro che gode di $ 4 di sconto per il supporto per laptop più robusto e ricercato, con il prezzo parte da $ 22. Infine il PhilHolder, un accessorio utilissimo per chi utilizza social come Instagram e TikTok che in promozione partono da $ 12.

XIDU PhilBeam: i nuovi proiettori

Anche la nuova linea di proiettori PhilBeam fa parte dell’evento di promozioni, ma le scorte si esauriscano velocemente quindi approfittatene. Abbiamo il PhilBeam P1, uno dei migliori proiettori LCD sul mercato con 16000 lumen di potenza, se stai cercando un dispositivo professionale, questa è la scelta migliore. Si può ottenere ad un costo inferiore a $ 200, un’ottima occasione! C’è poi PhilBeam P2, un proiettore LED in stile retrò con effetti sonori Dolby. Il costo è di soli $ 140 per avere un piccolo home theater nel salotto di casa. PhilBeam P4 invece potrebbe essere un regalo di Natale perfetto per i bambini che potranno divertirsi con meno di $ 55. Infine abbiamo PhilBeam P7, un vero proiettore Full HD 1080p nativo con 6000 lumen di potenza. Il prezzo a partire da $ 138 durante tutta la promozione.

Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!