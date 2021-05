A pochi giorni dal lancio, previsto per il 21 maggio, in questa guida vogliamo sviscerare con voi la lista trofei completa di Knockout City, il prossimo titolo dedicato al dodgeball di Velan Studios ed Electronic Arts

Knockout City è un titolo completamente votato al multiplayer online in cui potrete divertirvi a lanciare palle in faccia agli avversari. Ebbene sì, gli amanti del dodgeball avranno pane per i loro denti a partire dal prossimo 21 maggio, data in cui il titolo sviluppato da Velan Studios e pubblicato da Electronic Arts arriverà sul mercato. Il gioco sarà nientemeno che gratuito per i primi 10 giorni dal lancio su tutte le piattaforme con una versione di prova “quasi completa” e sarà cross-gen cross-platform. Inoltre, la stagione 1 inizierà praticamente subito, a partire dal 25 maggio, in modo tale che anche gli early adopters possano avere contenuto stagionale. Insomma, le premesse per un titolo dall’infinito contenuto ci sono, speriamo che il tutto possa essere sostenuto anche da qualità.

Prima di iniziare

Staremo a vedere se le nostre speranze verranno rispettate o meno, nel mentre ci rivolgiamo a voi, amici completisti. In questa breve guida vogliamo sviscerare con voi la trophy hunters la lista di compiti che dovrete portare a termine per completare al 100% il titolo di Velan Studios. La lista trofei completa di Knockout City consta di 51 trofei, di cui 37 di bronzo, 12 d’argento, 1 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Nonostante la natura più atipica e meno orientata alla narrativa del titolo, consigliamo come sempre la lettura a chi non vuole sapere assolutamente niente del gioco. Detto questo, proseguiamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Knockout City: vediamo insieme la lista trofei completa!

Qui sotto trovate la prima metà dei trofei di bronzo di Knockout City:

Consegna pericolosa : Lancia una palla-bomba ticchettante dentro a un tubo in Vicolo delle risse;

: Lancia una palla-bomba ticchettante dentro a un tubo in Vicolo delle risse; Tritarifiuti : Buttati in uno scivolo per la spazzatura in Galaxy Burger;

: Buttati in uno scivolo per la spazzatura in Galaxy Burger; Giro turistico : Fai un giro completo su un’auto in Rotonda Baraonda;

: Fai un giro completo su un’auto in Rotonda Baraonda; Accumulando miglia : Plana dal palco fino ai giardini in Tetti tonanti;

: Plana dal palco fino ai giardini in Tetti tonanti; Pendolo : Cavalca la palla da demolizione per 15 secondi consecutivi in Cantiere Spaccaossa;

: Cavalca la palla da demolizione per 15 secondi consecutivi in Cantiere Spaccaossa; Fuori dal mio giardino : Nel nascondiglio, butta il manichino giù dal tetto;

: Nel nascondiglio, butta il manichino giù dal tetto; Hasta luego! : Evita una palla in arrivo entrando in un tubo in Vicolo delle risse;

: Evita una palla in arrivo entrando in un tubo in Vicolo delle risse; Butta la spazzatura : Esegui una Finalizzazione KO con uno scivolo per la spazzatura in Galaxy Burger;

: Esegui una Finalizzazione KO con uno scivolo per la spazzatura in Galaxy Burger; Pirata della strada : Esegui una Finalizzazione KO mentre ti fai dare un passaggio da un’auto in Rotonda Baraonda;

: Esegui una Finalizzazione KO mentre ti fai dare un passaggio da un’auto in Rotonda Baraonda; Demoliscili! : Esegui una Finalizzazione KO mentre cavalchi la palla da demolizione in Cantiere Spaccaossa;

: Esegui una Finalizzazione KO mentre cavalchi la palla da demolizione in Cantiere Spaccaossa; Tu non puoi passare : Esegui 3 Finalizzazioni KO senza uscire dal ponte in Tetti tonanti;

: Esegui 3 Finalizzazioni KO senza uscire dal ponte in Tetti tonanti; Un piccolo passo per l’uomo : Rimani in volo per 30 secondi consecutivi mentre tieni in mano una Palla-luna;

: Rimani in volo per 30 secondi consecutivi mentre tieni in mano una Palla-luna; A prova di proiettili : Blocca una Palla da cecchino;

: Blocca una Palla da cecchino; Performance di livello superiore : Metti a segno 3 colpi in rapida successione con una Multi-palla;

: Metti a segno 3 colpi in rapida successione con una Multi-palla; Prestazione esplosiva : Metti KO due avversari con una sola Palla-bomba;

: Metti KO due avversari con una sola Palla-bomba; Senza scampo : Lancia fuori dalla mappa un giocatore in gabbia;

: Lancia fuori dalla mappa un giocatore in gabbia; Combattente in carriera : Completa 100 contratti;

: Completa 100 contratti; Vero talento: Completa i primi 5 livelli dell’allenamento.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Knockout City: vediamo insieme la lista trofei completa!

Qui sotto, invece, trovate la seconda parte dei trofei di bronzo:

Stagione sensazionale : Completa 5 contratti stagionali;

: Completa 5 contratti stagionali; Sponsor dell’evento : Completa 5 contratti evento;

: Completa 5 contratti evento; Fedele alla crew : Completa 30 contratti crew;

: Completa 30 contratti crew; Stacanovista : Completa 100 contratti giornalieri;

: Completa 100 contratti giornalieri; È un uccello? È un aereo? : Vinci una partita equipaggiando un aliante leggendario;

: Vinci una partita equipaggiando un aliante leggendario; Scazzottata : Vinci una partita equipaggiando dei guanti leggendari;

: Vinci una partita equipaggiando dei guanti leggendari; Vista leggendaria : Vinci una partita equipaggiando degli occhiali leggendari;

: Vinci una partita equipaggiando degli occhiali leggendari; Alla moda : Vinci partite con 20 stili di guanti e/o outfit;

: Vinci partite con 20 stili di guanti e/o outfit; Sempre in tiro : Vinci una partita equipaggiando un outfit leggendario;

: Vinci una partita equipaggiando un outfit leggendario; Fashion statement : Vinci una partita equipaggiando un accessorio non comune (o ancora più raro) in ogni slot;

: Vinci una partita equipaggiando un accessorio non comune (o ancora più raro) in ogni slot; Rotolando in città : Percorri 100 km in forma di palla;

: Percorri 100 km in forma di palla; Stella in ascesa : Vinci 30 partite;

: Vinci 30 partite; Migliore in campo : Guadagna il titolo di MVP in una squadra da tre o quattro giocatori per 5 volte;

: Guadagna il titolo di MVP in una squadra da tre o quattro giocatori per 5 volte; Vero combattente : Gioca 100 partite;

: Gioca 100 partite; Glu glu : Usa 5 bevande energetiche;

: Usa 5 bevande energetiche; Sull’onda del successo : Vinci 5 partite in gruppo con un compagno di crew;

: Vinci 5 partite in gruppo con un compagno di crew; Spirito di gruppo : Gioca 30 partite in gruppo con un amico;

: Gioca 30 partite in gruppo con un amico; Vittoria in compagnia : Vinci 10 partite in gruppo con un amico;

: Vinci 10 partite in gruppo con un amico; KO City ti dà il benvenuto: Ottieni 50.000 XP.

I trofei d’argento – Knockout City: vediamo insieme la lista trofei completa!

Continuiamo con i trofei d’argento di Knockout City:

Leggenda vivente : Vinci una partita equipaggiando 5 o più accessori leggendari;

: Vinci una partita equipaggiando 5 o più accessori leggendari; Armadio al completo : Vinci partite con ogni stile di un outfit;

: Vinci partite con ogni stile di un outfit; Cabina armadio : Vinci partite con 10 outfit unici;

: Vinci partite con 10 outfit unici; Prodigio dei passaggi : Vinci una partita senza lanciare una sola palla. I passaggi sono ammessi!

: Vinci una partita senza lanciare una sola palla. I passaggi sono ammessi! Inarrestabile: Realizza 10 KO senza farti mettere KO;

Realizza 10 KO senza farti mettere KO; Invincibile : Vinci una partita senza farti mettere KO;

: Vinci una partita senza farti mettere KO; Vittoria travolgente : Vinci 10 round con cinque volte il punteggio dell’avversario;

: Vinci 10 round con cinque volte il punteggio dell’avversario; Che spettacolo! : Esegui 100 Finalizzazioni KO con Lanci definitivi;

: Esegui 100 Finalizzazioni KO con Lanci definitivi; Playmaker : Realizza 1000 Assist KO;

: Realizza 1000 Assist KO; Ricevitore spaziale : Blocca 1000 palle;

: Blocca 1000 palle; Artista del knockout : Realizza 1000 KO;

: Realizza 1000 KO; Sulla buona strada: Ottieni 100.000 XP.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Knockout City: vediamo insieme la lista trofei completa!

Continuiamo col singolo trofeo d’oro di Knockout City:

Arrivo in serie A: Ottieni 250.000 XP.

E infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino del titolo di Velan Studios ed Electronic Arts:

Perfezionista: Sblocca tutti gli altri trofei.

Buon divertimento!

Termina qui questa nostra guida dedicata alla lista trofei completa di Knockout City. Il titolo sarà disponibile dal 21 maggio su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch. Sarà inoltre disponibile su Xbox Game Pass ed EA Play sin dal day one. Siete interessati a questo nuovo titolo live service? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech!