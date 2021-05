EA, il CEO sull’acquisizione di Codemasters: lo studio manterrà la sua identità

Il CEO di EA, Andrew Wilson, ha recentemente commentato l’acquisizione di Codemasters da parte dell’azienda, confermando la linea seguita anche con Respawn Entertainment

Durante lo scorso dicembre, Electronic Arts ha acquisito Codemasters (creatori, tra i tanti, della serie di F1) “strappandola” a Take Two Interactive. L’ufficializzazione è arrivata sollo a febbraio 2021, accompagnata dall’astronomica cifra di 1.2 miliardi di dollari (nulla a confronto dei 7.5 miliardi che ha dovuto sborsare Microsoft per Bethesda, ma tant’è). E come ad ogni acquisizione, specialmente quando si parla di Electronic Arts, il passo successivo è preoccuparsi per l’entità dell’azienda che viene acquisita.

In una recente intervista a VGC, Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, avrebbe commentato proprio l’acquisizione di Codemasters e le paure sorte subito dopo. Il CEO avrebbe affermato che il publisher non intende in alcun modo cambiare lo studio e che ne vorrebbe incoraggiare l’indipendenza, proprio come fatto con Respawn Entertainment, i creatori di Apex Legends.

La dichiarazione completa del CEO di EA sull’acquisizione di Codemasters

Andrew Wilson avrebbe infatti dichiarato:

Proprio come fatto con Respawn, il nostro intento non è quello di arrivare e sopraffare Codemasters; il nostro intento non è quello di far diventare Codemasters un altro studio di Electronic Arts; il nostro intento è orientato nel senso dell’opportunità. Quest’industria si basa su un incredibile talento creativo. E non avrebbe senso tentare di indottrinare quel talento creativo. Vogliamo soltanto dar loro il modo di accedere alle cose che possediamo per merito della nostra posizione dell’industria. Andrew Wilson

La risposta del CEO di Codemasters Frank Sagnier non ha tardato ad arrivare:

EA ci porta su nuovi livelli con le vendite, la potenza di marketing, l’expertise nei servizi live, un servizio analitico allo stato dell’arte, EA Access, EA Play, Origin – una ricchezza generale assoluta che EA ci porta in termini di servizi. Frank Sagnier

Queste le parole dei due CEO: da una parte EA, con la sua infinita borsa piena di soldi, e dall’altra Codemasters, azienda leader nella produzione di giochi di corsa. Che cosa ne verrà fuori in futuro nessuno può saperlo, le premesse sembrano essere però piuttosto buone. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!