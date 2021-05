Knockout City: svelato nuovo evento gratuito, un Block Party!

Tramite comunicato stampa, Velan Studios ha annunciato un nuovo evento per Knockout City: un block party in-game che inizierà all’uscita del gioco il prossimo 21 maggio

Knockout City è il titolo di Velan Studios che arriverà il prossimo 21 maggio su tutte le console di attuale e scorsa generazione, oltre che su PC e Nintendo Switch. Negli scorsi giorni, gli sviluppatori ci hanno svelato moltissimi retroscena su sound design e sviluppo, oltre al fatto che sarà disponibile sin dal day one su Xbox Game Pass ed EA Play in modo completamente gratuito. Il titolo è un omaggio agli appassionati di dogeball e supporterà il cross-play completo e la progressione incrociata. Tramite comunicato stampa, inoltre, Velan Studios ha svelato che al lancio del gioco sarà disponibile anche un evento completamente gratuito per provare il gioco.

Gli sviluppatori hanno infatti creato un Block Party in-game che sarà disponibile a partire dal 21 maggio, un evento gratuito in stile festival che prevede 10 giorni consecutivi di contenuti ininterrotti “party-till-you-drop” dal 21 maggio alle 14 al 30 maggio alle 14. Per offrire ai giocatori uno sguardo completo sugli eventi del Block Party, EA e Velan Studios hanno pubblicato oggi un blog che mette in luce tutti i nuovi contenuti: le ricompense che si possono guadagnare, gli eventi a tempo limitato, le opzioni di personalizzazione e altro ancora.

Knockout City vi introduce al gioco con un evento Block Party!

Inoltre, la stagione 1 di Knockout City inizierà il 25 maggio, solo quattro giorni dopo il lancio, e sfiderà le crew a esplorare luoghi nuovi di zecca, spuntare i contratti delle crew della stagione, lottare per nuove playlist, scalare le classifiche di League Party e altro ancora. Al momento del lancio, potrete avere accesso al Block Party gratuito e se vorrete continuare a giocare potrete acquistare il gioco a 19.99€. Riceverete ovviamente contenuti bonus e premi, fra cui un outfit epico, acconciatura, occhiali, aliante, posa introduttiva ed effetti KO, oltre a tre icone giocatore e 500 Holobux.

Insomma, potrete provare in modo completamente gratuito Knockout City con il suo evento Block Party. Che cosa ne pensate del titolo di Velan Studios? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!