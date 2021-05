Knockout City: Velan Studios svela retroscena sul sound design

Velan Studios ha recentemente svelato diversi retroscena molto interessanti sul sound design di Knockout City, il suo nuovo titolo di dodgeball.

Velan Studios sta portando il familiare suono “Thwack” in Knockout City, il suo prossimo titolo di dodgebrawl a squadre che verrà lanciato il 21 maggio. Per offrire ai giocatori uno sguardo più approfondito sull’affascinante universo di Knockout City, in cui l’audio è importante quanto la grafica, Velan mostra grazie a un video il processo che ha portato allo sviluppo dei suoni distintivi del videogioco, in grado di creare un ambiente molto coinvolgente.

Velan Studios parla dell’importanza del sound design in Knockout City

Nel blog, il team rivela la collaborazione con il duo musicale Sonny e Matt dei The Soundlings per creare la colonna sonora originale di Knockout City, composta da 19 tracce diverse. I giocatori possono ascoltare “KO City Pirate Radio” mentre giocano. I The Soundlings hanno creato diverse band, i personaggi che ne fanno parte, e le canzoni per la stazione radio di Knockout City. Inoltre questi artisti hanno studiato oltre 30 generi per realizzare brani personalizzati destinati a questo epico videogioco.

L’Audio Director Matt Pirog spiega inoltre nel dettaglio come il team di Velan ha sperimentato vari stili di audio per dare vita ai suoni futuristici rétro di Knockout City, che avvisano i giocatori su tutto ciò che accade intorno a loro e nell’ambiente che li circonda. Pirog spiega anche come il team ha contribuito a mettere a punto le voci fuori campo, che danno un tono e un tocco diverso di personalità a ogni personaggio.

Knockout City sarà disponibile dal 21 maggio per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.