Laxidaze: è live la campagna Kickstarter per l’ambizioso indie

Lo studio indie Machine Elf Studios sta per fare il proprio debutto con un progetto molto ambizioso, Laxidaze: la raccolta fondi sulla fornace dei successi, Kickstarter, è già aperta. Il titolo mira a fondere, come abbiamo detto nel titolo, Pokémon con Final Fantasy VII Remake (con un pizzico di Monster Hunter). Si tratta di un “gioco di ruolo con allenamento di mostri in un futuro ‘cyber-funk’ con combattimento in terza persona ed elementi da social sim”. I giocatori hanno il compito di assumere il ruolo di un personaggio che ha lasciato un lavoro “senz’anima” per diventare un cacciatore di taglie.

Il caos, in Laxidaze, si scatena davvero quando il precedente luogo di lavoro del giocatore si rivela un ambiente abusivo, rendendo d’obbligo una rivolta con alleati umani e mostri contro i nostri aguzzini per tutto l’arco dell’indie ora finanziabile su Kickstarter. Andrew e Michael di Machine Elf si sono aperti ai microfoni di Nintendo Life, dichiarando espressamente Pokémon e Final Fantasy VII Remake tra le principali ispirazioni. “Combinare ciò che amiamo dei nostri giochi preferiti” è lo scopo principale, e i risultati sono già visibili nel trailer sulla piattaforma di crowdfunding.

La lista di feature elenca la costruzione di una squadra per la caccia alle taglie, reclutandone altri e catturando Nanims (i mostri in questione) per liberare Cascadia. In questo regno, è possibile combattere in tempo reale o utilizzare una “modalità tattica” per rallentare il tempo e scegliere le mosse. Usando i profitti di ogni caccia si può migliorare sia la propria casa che la comunità dei personaggi. Non si tratta solo di scovare i segreti del mondo di gioco, però: è possibile anche allenare e far evolvere i propri Nanims completando le varie quest, mentre i comprimari umani fanno parte di un sistema di supporto simile a Fire Emblem. L’ambizione del progetto contempla anche il co-op, ma il gioco non sarà completo prima del 2023.

Non si tratta solo di scovare i segreti del mondo di gioco, però: è possibile anche allenare e far evolvere i propri Nanims completando le varie quest, mentre i comprimari umani fanno parte di un sistema di supporto simile a Fire Emblem. L'ambizione del progetto contempla anche il co-op, ma il gioco non sarà completo prima del 2023.