La saga di God of War, fra alti e bassi, è indubitabilmente una delle esclusive PlayStation più amate sin dal 2005, anno d’uscita del primissimo capitolo su PlayStation 2. Sono ormai passati 17 anni e le vicende di Kratos si sono evolute, così come il suo personaggio, passato dall’essere un mero strumento di morte e distruzione dal passato oscuro a… qualcosa di più. God of War Ragnarok, il sequel diretto del capitolo del 2018, è in uscita domani, 9 novembre 2022, su PlayStation 4 e PlayStation 5 e andrà a chiudere le vicende norrene che vede protagonisti proprio il nostro fantasma di Sparta e il giovane, ma promettente, Atreus. In attesa di potervene parlare proprio qui, sulle pagine di tuttoteK, abbiamo pensato oggi di portarvi la lista trofei completa che Santa Monica Studio ha rilasciato proprio oggi. Vediamola insieme!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di God of War Ragnarok consta di 36 statuette totali, di cui 16 di bronzo, 15 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei sia esclusivamente quella ufficiale data dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono sapere assolutamente nulla di God of War Ragnarok. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo | God of War Ragnarok: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con le statuette di bronzo:

Figlio dei fiori : Raccogli un fiore in ognuno dei Nove regni.

: Raccogli un fiore in ognuno dei Nove regni. Topo di biblioteca : Ottieni tutti i libri.

: Ottieni tutti i libri. Il curatore : Ottieni tutti gli artefatti.

: Ottieni tutti gli artefatti. Dove tutto è iniziato : Equipaggia un incantesimo.

: Equipaggia un incantesimo. Lucidatura a sputo : Potenzia un pezzo di armatura.

: Potenzia un pezzo di armatura. Chi ben comincia : Acquista un’abilità.

: Acquista un’abilità. Pelle d’orso : Affronta l’orso.

: Affronta l’orso. Debito di sangue : Affronta il Dio del Tuono.

: Affronta il Dio del Tuono. Rissa di strada : Affronta la Valchiria misteriosa.

: Affronta la Valchiria misteriosa. La radice del problema : Affronta Níðhögg.

: Affronta Níðhögg. Il calderone : Distruggi il calderone di Grýla.

: Distruggi il calderone di Grýla. Accalappiacani : Affronta Garm.

: Affronta Garm. Il giusto castigo : Affronta Heimdall.

: Affronta Heimdall. L’unione fa la forza : Affronta il Padre di tutti.

: Affronta il Padre di tutti. Leader ribelle : Recupera il Martello della ribellione.

: Recupera il Martello della ribellione. Nuove amicizie: Prendi la sfera di Lúnda.

I trofei d’argento | God of War Ragnarok: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo la guida con i trofei d’argento:

Questa è Sparta : Ricorda gli insegnamenti di Sparta.

: Ricorda gli insegnamenti di Sparta. Pancia piena : Ottieni tutte le mele di Iðunn e tutti i corni di idromele sanguigno.

: Ottieni tutte le mele di Iðunn e tutti i corni di idromele sanguigno. Falange : Ottieni tutti gli scudi.

: Ottieni tutti gli scudi. Collezionista : Ottieni tutti i cimeli e le else.

: Ottieni tutti i cimeli e le else. Ammazza-draghi : Crea il set di armatura Scaglie di drago.

: Crea il set di armatura Scaglie di drago. Chi ben prosegue : Ripara completamente l’amuleto di Yggdrasill.

: Ripara completamente l’amuleto di Yggdrasill. Addio a un amico : Partecipa al funerale.

: Partecipa al funerale. Gufa del buon augurio : Libera gli Hafgufa.

: Libera gli Hafgufa. Perdono : Libera il Lyngbakr.

: Libera il Lyngbakr. Che bella giornata : Recupera Mardöll.

: Recupera Mardöll. Specie invasive : Completa tutte le battute di caccia nel Cratere.

: Completa tutte le battute di caccia nel Cratere. Migliori amici : Accarezza Speki e Svanna.

: Accarezza Speki e Svanna. Il giusto posto : Riporta tutti i Lindwyrm a Ratatöskr.

: Riporta tutti i Lindwyrm a Ratatöskr. Le stagioni della purezza : Recupera i Cervi delle quattro stagioni.

: Recupera i Cervi delle quattro stagioni. Prove del fuoco: Completa le sfide di Muspelheim.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | God of War Ragnarok: ecco la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate i quattro trofei d’oro:

Pronto all’azione : Potenzia al massimo un set di armatura.

: Potenzia al massimo un set di armatura. Ragnarök : Combatti il Padre di tutti.

: Combatti il Padre di tutti. Un grave errore : Affronta re Hrólf.

: Affronta re Hrólf. La vera regina: Affronta Gná.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di God of War Ragnarok!

L’orso e il lupo: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di God of War Ragnarok. Fateci sapere se acquisterete il gioco qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!