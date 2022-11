God of War Ragnarok: ecco la posizione delle casse Nornane

In questa guida andremo a vedere la posizione esatta di tutte le casse Nornane presenti in God of War Ragnarok e come fare per sbloccarle

God of War Ragnarok è sicuramente l’esclusiva più attesa dai tanti possessori di PlayStation 5 e PlayStation 4. Nonostante vi sia un’importante differenza fra il precedente capitolo e questo, alcune cose sono rimaste fondamentalmente invariate. Anche in questa nuova uscita ritroviamo i forzieri delle Norne, rinominati adesso casse Nornane. Queste particolari casse conterranno al loro interno due oggetti molto importanti: le Mele di Idunn e i Corni di Idromele. Questi oggetti permetteranno di aumentare rispettivamente la vita e la rabbia di Kratos per permetterci di sopravvivere meglio durante la nostra avventura.

Tuttavia l’ottenimento di questi oggetti sarà alternato, poiché è dettato da quanto ottenuto dalla precedente cassa. Non sarà possibile ottenere dunque per due volte consecutive le Mele o i Corni. Ogni volta che aumenteremo una delle statistiche, inoltre, le risorse richieste aumenteranno. Quindi, se la prima volta sarà richiesta una sola Mela o un solo Corno, successivamente avremo bisogno di due oggetti uguali, quella dopo ancora di tre e così via. Tuttavia aprire queste casse non sarà facile come ci si potrebbe aspettare.

Iniziamo dunque questa guida per vedere la posizione esatta di tutte le casse Nornane in God of War Ragnarok e scopriamo anche come risolvere i vari enigmi che le tengono chiuse. Di seguito vi lasciamo un elenco che vi permetterà di muovervi più rapidamente all’interno della guida facendovi arrivare direttamente alla sezione che desiderate (alcune casse sono raggruppate in aree):

Vari tipi di casse

Prima di continuare, ci sembra doveroso fare una precisazione. God of War Ragnarok, proprio come per God of War, è un titolo basato sull’esplorazione di vari reami più volte in una singola partita e ogni volta che ritorneremo in uno già visitato, scopriremo nuove zone prima inaccessibili. Ciò rende più complessa la stesura di una guida completa che possa fornire tutti gli indizi a voi lettori. Per questo vi chiediamo di avere un po’ di pazienza e di ripassare su questa pagina più volte durante i primi periodi perché l’articolo sarà in costante aggiornamento fino al completamento dello stesso. Torniamo adesso alla nostra guida.

Il titolo presenta ben cinque tipologie di casse Nornane, ognuna sbloccabile rompendo o interagendo attraverso degli oggetti ambientali nelle vicinanze. La prima tipologia si interfaccia attraverso dei totem e sono anche le più facili da sbloccare. Una volta trovato questo tipo di cassa tutto quello che dovremo fare sarà cercare i tre totem nascosti nelle vicinanze e distruggerli. Ai ragazzi di Santa Monica piace nascondere questi oggetti dietro cascate e geyser, quindi tenete sempre gli occhi aperti.

La seconda tipologia si interfaccia invece con dei commutatori. Anche queste casse sono facili da aprire, tutto quello che occorre è solo una buona memoria. Vi basterà ricordare i vari simboli incisi sulla cassa, cercare questi marchingegni (alcuni saranno ben nascosti) e ruotarli finché non compare una delle rune della cassa. Fatto ciò passate al successivo. Se la cassa ancora non si apre, andate a ricontrollare le rune poiché è facile confonderne alcune.

Passiamo adesso alle casse che si aprono con le campane. Sebbene non sia difficile trovare questi oggetti, poiché sono veramente enormi, la parte più complessa arriva quando dovremo colpirle per attivarle. Queste, infatti, produrranno un suono più o meno lungo. Starà a noi capire quanto durerà ognuno di questi e farle suonare nel giusto ordine, dal più lungo al più corto.

Due tipologie di casse Nornane veramente ostiche – Guida alla posizione del le casse Nornane di God of War Ragnarok

La quarta tipologia di casse, quelle che hanno a che fare con i bracieri, sono del tutto nuove su God of War. Questi oggetti infatti possono essere attivati tramite l’attacco a distanza pesante delle Lame del Caos per prendere fuoco. Sebbene quindi sembri semplice come procedimento, gli sviluppatori ci hanno messo del loro per complicarlo. Innanzitutto ricordatevi che l’acqua, com’è giusto che sia, spegnerà il fuoco. Per risolvere alcuni enigmi dovrete quindi congelare l’acqua e mantenerla ghiacciata per non vanificare tutto il vostro lavoro.

Accendere alcuni di essi all’inizio sarà una vera e propria agonia, dovuta soprattutto alla distanza dei bracieri. Verso la fine del gioco sbloccheremo delle frecce che ci permetteranno di creare un sigillo sui muri che potremo far esplodere tramite l’utilizzo delle Lame. Tuttavia quest’ultime non potranno andare molto lontano e i sigilli saranno al massimo tre. Dovremo quindi posizionare con perizia questi ultimi per poter attivare il braciere tramite le Lame. Questi sigilli ruotano e si illuminano se sono stati posizionati correttamente l’uno con l’altro. Se abbiamo difficoltà, potremo anche ingrandire i sigilli scagliando più frecce, fino a un massimo di due in più. Questa procedura però destabilizzerà il sigillo, facendolo esplodere automaticamente dopo un po’.

Un altro nuovo tipo di casse Nornane presenti in questa guida riguardante la loro posizione in God of War Ragnarok è rappresentato da quelle che si interfacciano con dei totem che si rigenerano. Aprirle non sarà facile, soprattutto nelle prime fasi di gioco. Questi totem si rigenereranno troppo velocemente per riuscire a distruggerli tutti e tre insieme. Per aprirle infatti avremo bisogno di un diverso tipo di strumento che sarà ottenibile solamente più tardi nel gioco. Sebbene quindi si potranno sbloccare solo più in là, gli sviluppatori ne hanno messi alcuni anche ad inizio gioco, forse per “canzonare” leggermente alcuni giocatori.

Svartalfheim

Il primo reame che andremo a conoscere all’interno del gioco è quello di Svartalfheim. Sarà quindi questa la prima regione esplorabile che ci permetterà di raccogliere le Mele o i Corni per far aumentare le nostre statistiche. In questa landa ci sono ben 10 casse Nornane, ma solamente 6 saranno accessibili durante la nostra prima visita.

Terre umide di Aurvangar – Guida alla posizione del le casse Nornane di God of War Ragnarok

Cassa 1

Prendete il Passaggio Mistico per raggiungere le Terre umide di Aurvangar e utilizzate la barca presente sulla spiaggia. Pagaiate fino a raggiungere la prima zona di imbarco che si troverà alla vostra destra, immediatamente prima della ruota idraulica. Quando approderete sull’isola, congelate il geyser e saltate dall’altra parte. Mantenete la destra, saltate una piccola fossa e raggiungete un piccolo pezzo di terra con sopra una cassa Nornana.

Per raggiungere il primo totem non dovrete far altro che tornare sui vostri passi in direzione del geyser dal quale siete appena venuti. Congelate il secondo geyser vicino a quello che avevate congelato precedentemente (a sinistra se guardate il fiume) e rivelerete un appiglio sulla scogliera. Salite da qui, andate a sinistra e proprio accanto a un grande albero troverete il primo totem da rompere.

Tornate quindi alla cassa e rivolgetevi quasi verso di essa. Troverete il secondo totem su una scogliera alla vostra destra, mentre a sinistra, sull’isola alle spalle della cassa per intenderci, troverete il terzo e ultimo totem. Distruggeteli entrambi e otterrete il primo oggetto.

Cassa 2

Proseguite lungo il fiume fino a raggiungere l’ansa che vi porta a destra verso Nidavellir. Invece di proseguire verso la città dei nani, cercate una piccola grotta nella roccia e dirigetevi verso quest’ultima. Una volta arrivati dentro lasciate la barca e approdate sulla riva. Camminate fino a raggiungere una struttura nanica completamente distrutta. Sotto quest’ultima potrete notare una cassa con tre simboli che dovrete memorizzare.

Per il primo commutatore non dovrete far altro che guardare a destra e dirigervi verso un ingranaggio gigante mezzo sepolto nel terreno. Congelate il geyser lì accanto e potrete notare il primo commutatore. Richiamate dunque l’ascia e colpite l’oggetto, quindi ricongelate il geyser e controllate la runa. Ripetete questo passaggio finché non troverete quella che fa al caso vostro. Dirigetevi ora a sinistra dell’ingranaggio e vi imbatterete in un’enorme fossa. Invece di saltare, guardate lungo la parete sinistra e vedrete il secondo commutatore. Colpitelo fino a far comparire la runa centrale.

Ritornate adesso alla cassa e prendete il sentiero all’estrema sinistra. Arrampicatevi sulla roccia, proseguite in avanti e giratevi verso la più grande formazione rocciosa vulcanica. Qua sopra potrete scorgere chiaramente l’ultimo commutatore. Colpitelo finché non farete comparire l’ultima runa della cassa.

Baia dell’abbondanza – Guida alla posizione del le casse Nornane di God of War Ragnarok

Una regione ricca di casse a Svartalfheim è la Baia dell’abbondanza. Qui potrete trovare ben tre casse Nornane di God of War Ragnarok da far aprire al nostro Kratos e adesso andremo a vedere la loro esatta posizione e come sbloccarle.

Spiaggia del drago

Quando lascerete per la prima volta Nidavellir in barca, svoltate a destra e raggiungete il primo luogo nel quale potrete sbarcare. Questo si chiama Spiaggia del drago, così chiamata per la statua là presente e per l’enorme scheletro di drago nelle vicinanze. Ripulite la zona dai vari nemici e dirigetevi sotto il ponte. Qui troverete la terza cassa del gioco. Per rompere il primo totem, giratevi e dirigetevi verso l’acqua, rimanendo tra le due zone di approdo. Qui potrete vedere un geyser dietro una gru. Congelatelo, individuate il totem e rompetelo con la vostra ascia.

Il secondo totem è più difficile da rintracciare. Se andate a destra della cassa e congelate il geyser vicino la statua del drago, potrete vedere un totem protetto da una griglia di metallo. Per distruggerlo dovrete andare dall’altra parte della statua e seguendo con l’occhio la coda della stessa, vedrete il totem spuntare attraverso l’erba. Ora non dovrete far altro che distruggerlo con la vostra ascia.

Ritornate davanti alla cassa e guardate dietro quest’ultima. Leggermente sulla sinistra noterete l’ennesimo geyser da congelare. Fatelo e alle sue spalle spunterà il terzo e ultimo totem. Riprendete dunque la vostra ascia e lanciatela attraverso il getto di vapore per distruggere l’ultimo oggetto che tiene chiusa la cassa.

Impianto di Radsvinn

Sbarcate vicino alla Torre di Guardia che divide l’isola nella Baia dell’abbondanza. Qui, invece di prendere il sentiero della Torre dal negozio di Sindri, salite sulla collina e dirigetevi all’Impianto di Radsvinn. Sulla sinistra dello stesso, affacciato sull’isola di Lyngbakr, troverete una cassa che si aprirà con i bracieri. Il primo si trova proprio accanto alla cassa. Utilizzate le Lame per accenderlo.

Camminate dunque dietro l’impianto e poi svoltate a sinistra nella parte posteriore del ponte inferiore. Vedrete dei barili che bloccano un buco nel muro. Utilizzate le frecce di Atreus per romperli e rivelare così il secondo braciere che potrete poi accendere. Dal ponte posteriore, camminate a sinistra e salite sul ponte superiore. Guardate a destra, vicino alla scogliera, e vedrete un braciere bloccato dietro una recinzione di metallo. Spostatevi il più a sinistra possibile per ottenere un punto di osservazione migliore sull’urna esplosiva anch’essa all’interno della grata. Colpitela con la vostra ascia per accendere il braciere e sbloccare il forziere.

Isola Alberich

All’estremo nord della Baia dell’abbondanza incontrerete una piccola area chiamata Isola Alberich. Qui non ci sarà molto da fare, almeno finché non raggiungerete un certo punto del gioco, ma potrete ottenere immediatamente una cassa. La troverete alla vostra destra quando sbarcherete sulla spiaggia. La prima campana è anche la campana che suona più a lungo e si trova immediatamente a destra della cassa. Tutto quello che dovrete fare sarà colpirla.

Fate un giro di 180° dalla cassa e cercate la gru. Appesa a questa troverete la seconda campana. Usate le frecce di Atreus per bloccare la gru e portare la campana in un punto in cui potrete colpirla. Questa sarà la seconda campana che dovrete colpire. L’ultima invece sarà quella più fastidiosa da colpire. Svoltate a destra dalla gru e guardate il retro dell’area, di fronte alla spiaggia dove siete sbarcati. Usate l’ascia per colpire due volte il meccanismo a paletta sulla sinistra, alzando la campana dove potrete colpirla. Richiamate rapidamente l’ascia e colpite la terza campana per sbloccare il forziere.

Miniere di Jarnsmida – Guida alla posizione del le casse Nornane di God of War Ragnarok

Seguite il percorso nelle Miniere di Jarnsmida e alla fine vi ritroverete faccia a faccia con una cassa. In questo punto il gioco cercherà di insegnarvi come funzionano i bracieri che abbiamo incontrato già all’Impianto di Radsvinn. Potrete saltare questo passaggio andando a destra, oppure potrete provare ad aprire la cassa. Se è questo il vostro intento, troverete il primo braciere a sinistra della cassa. Non vi resterà che accenderlo e proseguire.

Scendete a sinistra della cassa e ignora il braciere posto sott’acqua di fronte a voi. Girate nuovamente a sinistra e usate il punto di presa per arrivare dall’altro lato dell’area. Guardate in alto sulla scogliera per trovare il secondo braciere. Usa le vostre Lame del Caos per accenderlo. Ritornate dunque al braciere saltato precedentemente. Sarà posizionato sotto una ruota idraulica che versa costantemente acqua. Usate l’ascia per congelare l’acqua sopra il braciere e poi accendetelo. Una volta che tutti e tre i bracieri sono accesi, i tre sigilli si romperanno e sarete in grado di richiamare in sicurezza la vostra ascia e reclamare il bottino.

Le quattro casse sbloccabili successivamente

Di seguito riportiamo le quattro casse che non saranno accessibili la prima volta che visiteremo Svartalfheim. Se volete evitare spoiler di qualsiasi tipo, vi invitiamo a proseguire nella guida alla posizione delle casse Nornane di God of War Ragnarok e raggiungere il regno di Alfheim.

La Forgia – Guida alla posizione del le casse Nornane di God of War Ragnarok

In cima alla montagna dopo aver guidato il treno della miniera, troverete una cassa sulla destra, oltre il dipinto del cuore verde sulla roccia. Questa è la prima cassa inaccessibile durante la prima visita e richiederà un oggetto per distruggere contemporaneamente tutti e tre i totem. Il primo di questi si trova a sinistra della cassa sulla parete rocciosa.

Anche il secondo si trova sempre a sinistra della cassa, tuttavia questo è posizionato su un costone roccioso, oltre il burrone. L’ultimo totem invece si trova vicino al treno rotto, esattamente in cima a una roccia.

Torsolo – Guida alla posizione del le casse Nornane di God of War Ragnarok

Cassa 1

Durante il secondo viaggio a Svartalfheim potrete esplorare tranquillamente le aree visitate prima e raggiungere punti fino a quel momento inaccessibili. Tutto quello che dovrete fare adesso sarà dirigervi al Torsolo e continuare l’esplorazione di quest’area. Arrivati a un certo punto verrette aggrediti da due revenant. Una volta sconfitti potrete esplorare il punto che stavano sorvegliando e da lì potremo saltare in alto fino a raggiungere una zona fino ad allora inaccessibile.

Qui troveremo anche una cassa che si sbloccherà rompendo i tre totem contemporaneamente. Il primo si troverà oltre il baratro davanti la cassa. Così sarà anche per il secondo. Per l’ultimo totem invece dovrete salire due sporgenze sulla destra e voltarvi una volta in cima. Da qui potrete ottenere un buon angolo di tiro sull’ultimo totem.

Cassa 2

Tornate indietro attraverso il Torsolo, fino a raggiungere l’enorme struttura a spirale al centro. Da qui mantenete la destra e dirigetevi verso lo scivolo caratterizzato dal bagliore blu dietro di esso, quindi attraversate la porta in alto a sinistra. Qui ci sarà un punto che vi permetterà di raggiungere velocemente le Miniere di Jarnsmida, oltre alla cassa tanto ambita.

Per aprire quest’ultima dovrete distruggere simultaneamente tutti e tre i totem. Il primo è nel ripostiglio vicino al Passaggio Mistico. Il secondo sarà nascosto da un vaso esplosivo posto dietro l’angolo a sinistra vicino la spaccatura. Per rivelarlo non vi resterà che distruggere quest’ultimo. Il terzo infine è dietro il getto d’acqua a destra della cassa. Dovrete congelare il flusso d’acqua per rivelarlo e poi distruggerlo.

Tunnel di Myrkr – Guida alla posizione del le casse Nornane di God of War Ragnarok

Seguendo la missione principale arriverete ai tunnel di Myrkr. Qui troveremo l’ultima cassa Nornana del reame di Svartalfheim. Questa sarà sbloccabile tramite l’accensione dei tre bracieri tramite l’uso delle Lame e non solo. In questo particolare caso dovremo utilizzare anche i sigilli per raggiungere un braciere, ma andiamo con ordine e vediamo come fare. Il primo braciere si troverà esattamente alle nostre spalle quando guardiamo la cassa.

Il secondo invece, come annunciato poco fa, è posizionato sopra la grata a sinistra della cassa. In questo caso dovremo collegare i sigilli per poterlo accendere. L’ultimo braciere invece è collocato nel corridoio che porta alla cassa. Può succedere che ci passeremo davanti senza neanche accorgercene, in quanto gli sviluppatori lo hanno nascosto per bene dietro a delle casse sulla destra.

Alfheim

Questo è il secondo reame che visiteremo nel gioco. All’interno di quest’area vi sono ben sette casse Nornane che ci attendono, ma solamente quattro di queste potranno essere aperte durante la nostra prima visita. Tuttavia potrà capitare di imbattervi in una quinta, ma non riuscirete ad aprirla in quanto non avrete l’abilità adatta per farlo.

Lo Strond – Guida alla posizione del le casse Nornane di God of War Ragnarok

Una volta entrati per la prima volta ad Alfheim, prendete il sentiero che va in su per la rampa che conduce al Tempio della Luce. Quando raggiungerete un muro dove potrete infilarvi fatelo senza esitare, girate immediatamente a sinistra e saltate giù dalla sporgenza. Atterrerete proprio davanti la cassa che stiamo cercando. Il primo braciere da accendere si troverà alle vostre spalle, se state guardando la cassa, nascosto tra le rocce.

Giratevi nuovamente verso la cassa e oltrepassatela fino a raggiungere il muro. Guardate sulla sinistra, oltre lo strapiombo della scogliera, e troverete il secondo braciere pronto ad essere acceso. Per trovare il terzo non dovrete far altro che alzare lo sguardo. Questo infatti si troverà sopra il secondo e potrà essere acceso tramite le frecce. Tuttavia se non possedete ancora questo equipaggiamento, tornate sul sentiero sul quale vi trovavate prima di scendere verso la cassa e proseguite verso il Tempio. Quando raggiungerete una piattaforma sopraelevata con un cerchio sopra di essa, scegliete il percorso a sinistra. Da qui potrete avvicinarvi abbastanza per accendere il terzo braciere con le Lame.

Tempio della Luce – Guida alla posizione del le casse Nornane di God of War Ragnarok

A metà del Tempio della Luce, sarete costretti ad abbattere delle statue con Tyr per creare un ponte. Proprio dall’altro lato troveremo la seconda cassa del gioco che si aprirà tramite il suono delle campane. Prima di fare qualsiasi cosa, correte in basso alla vostra destra e rompete il minerale sonoro dalla prima campana, che si trova in una piccola nicchia vicino al cristallo viola. Una volta fatto, tornate alla cassa. Mentre siete di fronte alla cassa, suonate la prima campana lanciando l’ascia contro il cristallo viola.

Richiamate l’ascia il più velocemente possibile mentre vi muovete alla vostra sinistra. Vedrete la seconda campana sul balcone vicino sulla sinistra della cassa. Suonatela e proseguite richiamando nuovamente l’ascia. La terza campana si troverà proprio accanto alla cassa, ma cercate di sbrigarvi nel suonarla subito. Se tutte e tre le campane entreranno in risonanza la cassa si sbloccherà e potrete raccogliere la Mela o il Corno a seconda di quello che vi spetterà.

Below – Guida alla posizione del le casse Nornane di God of War Ragnarok

All’inizio in quest’area ci imbatteremo in un corridoio con una campana e da qui vedremo anche una cassa. Imprimetevi la sua posizione in mente e proseguite lungo il percorso principale. Una volta raggiunte alcune rocce con dei punti di presa, oltrepassatele e poi scendete camminando il più possibile lungo l’orlo sulla destra. Qui troverete una campana, la cassa e il cancello che conduce all’altra campana vista precedentemente. Prima di fare qualsiasi altra cosa, sbloccate questo cancello che vi permetterà di risparmiare un po’ di tempo.

Lasciate la cassa e risalite verso i punti di presa. Una volta rimossa la corruzione degli elfi oscuri, arrampicatevi nuovamente lungo il sentiero principale che vi porterà in un punto più alto. Quando sarete arrivati, osservate la finestra e troverete la prima campana. Scendete e guardate a destra. Lì troverete un cancello da sbloccare prima di fare qualsiasi altra operazione. Con tutta la strada libera adesso non vi resterà che suonare la campana, richiamare l’ascia e correre velocemente lungo il sentiero a destra.

Scendete giù da tutte le rupi e fiondatevi a suonare la seconda campana, quella vicino la cassa per intenderci. Appena sentite il suono della stessa, richiamate la vostra ascia e scagliatela verso la terza campana che sarà posizionata su delle rocce leggermente più a destra della seconda. Se avrete fatto tutto abbastanza velocemente avrete accesso alla ricompensa meritata.

Barrens – Guida alla posizione del le casse Nornane di God of War Ragnarok

Nel Barrens dirigetevi verso l’isola che si trova tra lo scheletro gigante in alto a destra e il piccolo tempio degli elfi in alto a sinistra. Nella parte frontale di questo edificio vedrete la cassa su una sporgenza di una rupe. Per aprirla dovremo accendere i bracieri, il primo dei quali si trova a sinistra della cassa. Dalla cassa proseguite poi a destra dell’edificio. Alla fine vi imbatterete in un braciere posizionato su una colonna caduta. Avvicinatevi e accendetelo con le Lame del Caos.

Da qui proseguite fino al retro dell’edificio. Allineatevi con i tre baccelli della corruzione degli elfi e lanciate l’ascia attraverso tutti e tre contemporaneamente. Una volta eseguito questo passaggio tornate nuovamente davanti l’edificio in modo da poter vedere la cassa. Guardate sul tetto e vedrete il terzo braciere con accanto un’anfora rossa. Lanciate l’ascia o fate scoccare una freccia ad Atreus verso quest’ultima per far accendere il braciere.

Le tre casse sbloccabili successivamente

Di seguito riportiamo le due casse che non saranno accessibili la prima volta che visiteremo Alfheim e anche quella che forse alcuni avranno già incontrato durante il viaggio, ma che non riuscivate a sbloccare visto che mancava un oggetto fondamentale. Se volete evitare spoiler di qualsiasi tipo, vi invitiamo a proseguire nella guida alla posizione delle casse Nornane di God of War Ragnarok e raggiungere il regno di Vanaheim.

Lo Strond – Guida alla posizione del le casse Nornane di God of War Ragnarok

Questa cassa probabilmente l’avrete incontrata durante il vostro primo viaggio nelle terre di Alfheim. Tuttavia, senza il potenziamento giusto, non siete stati in grado di sbloccarla. Ecco perché ve ne parliamo solamente adesso. Una volta ottenuto l’oggetto necessario, ritornate nuovamente sul percorso principale che portava dal Passaggio Mistico al Tempio della Luce. Fatto ciò recatevi verso quella cassa e troverete il primo totem proprio a destra di quest’ultima.

Il secondo totem si trova su una rupe posizionata esattamente alle vostre spalle quando guarderete la cassa frontalmente. Infine, il terzo ed ultimo totem si trova dall’altra parte del crepaccio a sinistra del forziere, dietro una roccia luminosa per la quale avremo bisogno di un particolare equipaggiamento per distruggerla.

The Forbidden Sands – Guida alla posizione del le casse Nornane di God of War Ragnarok

Cassa 1

La prima cassa si trova nell’area sud occidentale del deserto, dietro una colonna distrutta. Tuttavia, dovrete innanzitutto recuperare un oggetto da un compagno a Vanaheim per avere l’accesso a questa zona. Una volta ottenuto non vi resterà altro da fare che accendere i tre bracieri per sbloccare il contenuto di questa cassa. Il primo è posizionato nell’area della cassa, più precisamente su una roccia a destra di quest’ultima.

Il secondo si trova fuori da quest’area, a sinistra su di una formazione rocciosa. Usate le frecce per creare dei sigilli da far detonare con le Lame per creare un collegamento fra queste e il braciere. Il terzo braciere si troverà invece sul lato opposto al secondo, nascosto sul lato di una formazione rocciosa molto grande. Utilizzate lo stesso trucchetto che avete applicato con il secondo braciere e avrete sbloccato la prima cassa di questa zona.

Cassa 2

A est di questo territorio vi è un buco, cha fa da ingresso sotto la biblioteca, in cui potete intrufolarvi; prima di tutto però dovrete distruggere le macerie che lo ricoprono. All’interno troveremo i tre bracieri che ci permetteranno di aprire la cassa. Per spianare la strada, colpite prima la Pietra del Crepuscolo viola con la vostra ascia per sbarazzarvi dei nodi rossi. Il primo braciere è giù nel varco, a sinistra della cassa. Usate le frecce per creare dei sigilli concatenati e accenderlo.

Il secondo braciere invece si trova oltre il varco, sulla destra. Questo è probabilmente il più difficile da accendere in tutto il gioco. Anche in questo caso bisognerà utilizzare le frecce come fatto prima. Dovete allineare i colpi quasi perfettamente per massimizzare la distanza e collegare il braciere al fuoco con solo due frecce e utilizzare la terza sul fuoco stesso per farlo detonare e accendere il braciere.

Il terzo si troverà esattamente sopra il secondo. Per rivelarlo però dovremo utilizzare una freccia sonica sulla membrana dell’alveare che si interpone fra noi e il braciere. Questa membrana tuttavia si richiuderà spesso e dovrete riaprirla ogni volta per capire se state posizionando bene i sigilli fra questo braciere e il precedente. Eseguite le stesse operazioni fatte precedentemente con i sigilli e riuscirete ad accendere il terzo braciere.

Una volta fatto tutto questo però la cassa sarà ancora inaccessibile. Per sbloccarla dovrete ottenere prima un oggetto che vi permetterà di avanzare nella storia.

[in aggiornamento]

Presto arriveranno anche le altre aree di God of War Ragnarok (Vanaheim e Midgard) con le relative casse Nornane, la loro esatta posizione e come sbloccarle. Per non perdervi quindi tutta la guida completa, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!