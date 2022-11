In questo articolo vi parleremo di come gira su PS4 God of War Ragnarok, il nuovo e attesissimo titolo di Santa Monica Studios

God of War: Ragnarok è finalmente disponibile e i fan della serie non hanno atteso a lungo prima correre ad acquistare questo attesissimo titolo. Alcuni giocatori però hanno preferito aspettare un po’ di più prima di comprarlo, dato che temono la sua natura cross-gen. Negli ultimi tempi sono stati rilasciati diversi videogiochi che si sono dimostrati davvero poco ottimizzati sulle console di vecchia generazione e questo giustamente ha reso gli acquirenti più diffidenti. Per aiutarvi a capire l’effettiva qualità tecnica di God of War Ragnarok abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove vi parleremo per bene di come gira su PS4.

Uno sguardo alla current-gen

Prima di parlarvi di come gira God of War Ragnarok su PS4 vogliamo parlarvi brevemente della versione PS5, così da permettervi poi di fare i giusti paragoni. Sulla nuova console di Sony il gioco, come di consueto, offre ai giocatori la possibilità di scegliere tra due diverse diverse modalità, una che favorisce il frame rate e una che punta alla grafica. La modalità performance vi permetterà di giocare a 60FPS stabili con una risoluzione dinamica, mentre la modalità qualità invece punterà ai 30FPS con una risoluzione nativa in 2160p. A prescindere da quale delle due opzioni sceglierete però il gioco risulterà sempre bellissimo da vedere, dato che la risoluzione non andrà ad intaccare l’assurda qualità di texture e modelli.

Comparto grafico – God of War Ragnarok: come gira su PS4?

Adesso è arrivato finalmente il momento di parlare della versione PS4 del gioco e per cominciare partiremo con il comparto grafico. Di sicuro questa versione del gioco visivamente è inferiore a quella PS5, ma sorprendentemente la differenza non è così netta come si potrebbe pensare. Sembrerebbe infatti che Santa Monica sia riuscita a fare un piccolo miracolo con la versione PS4 del suo nuovo gioco dato che, complice anche l’eccellente direzione artistica, non sfigura affatto se paragonato alla controparte PS5. Durante le vostre partite infatti vi perderete di sicuro ad osservare gli splendidi paesaggi e i curatissimi modelli del gioco, e non vi salterà mai in mente di star giocando ad un gioco poco ottimizzato.

Per quanto riguarda i dettagli più tecnici il gioco ha una risoluzione di 1080p su PS4 standard, ma se possedete una PS4 PRO potrete scegliere tra due opzioni. La modalità performance vi permetterà di giocare ad una risoluzione dinamica che va tra i 1080p e i 1656p con un framerate sbloccato (di cui parleremo meglio dopo), mentre la modalità qualità punterà ad una risoluzione dinamica compresa tra i 1440p e i 1656p ma con un framerate meno stabile.

Comparto tecnico – God of War Ragnarok: come gira su PS4?

Ora passiamo ad uno degli argomenti che sta maggiormente a cuore alla maggior parte dei videogiocatori: il framerate. Da questo punto di vista God of War Ragnarok si comporta davvero molto bene anche su PS4 dato che, nonostante non riesca neanche ad avvicinarsi ai 60FPS, riesce almeno a mantenere degli ottimi 30FPS fissi nella maggior parte delle situazioni. Grazie a un framerate così stabile non avrete alcun problema durante i combattimenti e non avvertirete gravi cali neanche durante i momenti più concitati. Se possedete una PS4 PRO inoltre potrete optare per una modalità performance con un framerate sbloccato, ma purtroppo raramente vi allontanerete dalla soglia dei 30FPS.

Pronti a scegliere

Qui si conclude il nostro articolo su come gira God of War Ragnarok su PS4. Adesso che sapete come si comporta il gioco sulla old-gen, di sicuro non avrete problemi a scegliere quale versione acquistare. Il nostro articolo finisce qui ma, se volete saperne di più sul titolo, vi suggeriamo di tenere d’occhio il nostro sito per altre guide dedicate.

God of War Ragnarok è disponibile ora per PS4 e PS5. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.