OCR: i vantaggi della conversione di immagini in testo

L’OCR è una tecnologia che permette di convertire immagini in testo in modo automatico. Questo permette di estrarre molto più facilmente le informazioni

In questa era digitale, le immagini hanno preso il sopravvento come una delle forme di contenuto più diffuse. Le immagini, complici anche i social, trasmettono messaggi in modo davvero efficace e veloce. Tuttavia, le informazioni all’interno di queste immagini non possono essere estrapolate e modificate.

Ciò rende difficile la gestione di queste immagini e delle informazioni in esse contenute. Ecco perché un formato migliore per la memorizzazione di informazioni è un testo modificabile. Questo formato di dati è direttamente leggibile da un computer e ha molti vantaggi.

In questo articolo vi parleremo di come convertire immagini in testo con la tecnologia OCR. In questo modo, capirete questo strumento possa essere utile in vari settori. Inoltre, vi diremo il metodo migliore per convertire le immagini in testo.

Metodi per convertire le immagini in testo

Esistono solo due metodi comunemente usati per convertire le informazioni dell’immagine in testo. Questi sono l’estrazione manuale del testo e la conversione da immagine a testo basata su OCR. Di questi, il secondo è maggiormente utilizzato perché è notevolmente più veloce e anche preciso. L’estrazione manuale comporta la visualizzazione manuale dell’immagine e la digitazione dei dati sulla tastiera, operazione che richiede ore per molte immagini.

D’altra parte, l’estrazione del testo basata su OCR richiede solamente l’upload delle immagini. Dopodiché, uno strumento online come ImageToText può fare tutto il lavoro. Si ottengono risultati in pochi secondi e sono anche estremamente accurati. Quindi, in questo articolo, parleremo dell’estrazione del testo tramite OCR.

Vantaggi della conversione di immagini in testo tramite OCR

Ora tenteremo di capire come la conversione da immagine a testo può avvantaggiare le persone di vari campi.

Documentazione digitalizzata per le imprese

Il formato predefinito dei documenti nella maggior parte delle aziende sono i file cartacei. Questi sono considerati antiquati e inefficienti per la memorizzazione delle informazioni. La conversione da immagine a testo può aiutarti a trasformare queste copie cartacee in documenti digitalizzati. Questi file digitali sono molto più facili da gestire rispetto a quelli fisici. Infatti puoi trovare le informazioni più velocemente. Puoi apportare modifiche a questi senza alcun problema. Inoltre, le tue informazioni sono molto più sicure e protette in questo formato.

Digitalizzazione istantanea delle note per gli studenti

Proprio come i documenti professionali, anche la gestione degli appunti accademici in forma fisica scritta a mano è difficile. Gli studenti possono trovare molto utile convertire queste note in file digitali. Questo può essere fatto catturando immagini di queste note e convertendole in un documento di testo. In questo modo, non devi creare note digitali da zero perché puoi semplicemente convertire la tua calligrafia in testo.

Assistenza clienti migliorata per le aziende online

L’assistenza clienti è un aspetto vitale della costruzione di relazioni cliente-fornitore. In altre parole, risposte rapide alle richieste o alle domande dei clienti possono apportare notevoli vantaggi al tuo business online. La conversione da immagine a testo può essere utile a questo scopo. Supponiamo che qualcuno ti chieda di correggere un errore nella fattura. In questa situazione, puoi utilizzare un convertitore da immagine a testo per estrarre tutte le informazioni da quella ricevuta, apportare modifiche e generare immediatamente una nuova fattura. In questo modo, i tuoi utenti possono ricevere risposte istantanee e così si può aumentare la fidelizzazione dei clienti.

Inserimento automatico dei dati

L’inserimento dei dati è un’attività comune in campi come quello bancario. Questa attività veniva eseguita inserendo manualmente i dati nel software fino a poco tempo fa. Tuttavia, non è più così ormai. Il file da cui estrarre i dati può essere convertito in formato testo e copiato e incollato nel software richiesto. A questo scopo vengono utilizzati convertitori di immagini in testo. Il processo è semplice come prendere un’immagine del rispettivo file e inserire quell’immagine in uno strumento di conversione da immagine a testo.

Estrazione di informazioni per blogger/scrittori di contenuti

La creazione di contenuti scritti può spesso richiedere l’uso di informazioni da fonti visive. Ad esempio, potresti voler condividere le statistiche mostrate in un’infografica. Ma poiché queste statistiche non possono essere copiate, devi scriverle a mano o convertirle in testo usando uno sistema OCR.

Entrambi i modi sono possibili, ma l’utilizzo di strumenti di estrazione del testo è decisamente più veloce. Questo processo può farti risparmiare tempo e aiutarti a condividere informazioni prive di errori. Tuttavia, non dimenticare di citare l’immagine da cui stai utilizzando le informazioni.

Conclusione

Il processo di conversione di un’immagine in testo sembra poco utile a primo impatto. Tuttavia, se usato correttamente, può avere un sacco di applicazioni interessanti, come abbiamo appena visto insieme. Puoi vedere di persona quanti settori sono interessati da questa semplice tecnologia. Quindi, se fai parte di uno qualsiasi dei settori o dei processi discussi sopra, dovresti provare questa tecnologia. Semplificherà il tuo lavoro e ti renderà più produttivo.

Domande frequenti

Le domande seguenti sono alcune domande comuni che gli utenti hanno sulla conversione da immagine a testo e sugli strumenti correlati.

Qual è la capacità dell’OCR?

Il riconoscimento ottico dei caratteri, o OCR, è in grado di scansionare e recuperare caratteri di testo da un’immagine. Questa tecnologia viene solitamente utilizzata negli strumenti online responsabili dell’estrazione del testo dalle immagini.

Quali sono i vantaggi dell’OCR?

I vantaggi dell’OCR sono innumerevoli, ma la base della maggior parte dei suoi vantaggi risiede nella digitalizzazione dei documenti. Allo stesso modo, il testo estratto da file importanti può essere riutilizzato all’istante.

Quanto è accurato il software OCR?

Il software OCR è estremamente accurato, anche per immagini di qualità relativamente bassa. Tutti i caratteri vengono estratti esattamente come sono nell’immagine.