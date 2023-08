Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, film basato sul famoso videogioco, sta per arrivare nelle sale, ecco la data d’uscita

C’è grande attesa per il nuovissimo film live-action dedicato a Gran Turismo. Se siete appassionati del videogioco, creato da Kazunori Yamauchi e sviluppato da Polyphony Digital nel 1997 o se semplicemente volete vivere un’avventura dedicata al mondo dei motori, siete nel posto giusto. Ecco tutto ciò che sappiamo sull’uscita, la trama, il trailer e il cast di questa nuova pellicola, del regista Neill Blomkamp.

Trama e cast | Gran Turismo: scopriamo trama, trailer e data d’uscita

Gran Turismo – La storia di un sogno è basato sul fortunatissimo videogioco di corse. La trama racconta di un ragazzo dalle straordinarie abilità di videogiocatore, in grado, grazie al suo talento, di arrivare a gareggiare come un vero pilota, vincendo numerose competizioni Nissan. Il film si basa sulla storia vera di Jann Mardenborough, pilota professionista britannico che gareggia nella serie Super GT giapponese. Il talento del ragazzo lo ha portato, nel 2011, a vincere per Nissan la competizione GT Academy e a partecipare a numerosissime altre gare, tra cui la Campionato Europeo F3, la GP3 Series, la 24 Ore di Le Mans e la FIA World Endurance Championship.

La pellicola vede la partecipazione di attori di spicco del panorama seriale e cinematografico, come Archie Madekwe, David Harbour, Thomas Kretschmann, Djimon Hounsou e Orlando Bloom. Fanno parte del cast anche Darren Barnet, Emelia Hartford, Josha Stradowski, Geri Horner, Andrea Vasiliou, Harki Bhambra, Mariano González e Anto Sharp.

La data d’uscita

Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile sarà al cinema dal 20 settembre 2023. Intanto sono già stati diffusi diversi trailer, uno dei quali, proprio poche ore fa. Non ci resta che attendere l’arrivo di questo nuovo adattamento, nato dalla sceneggiatura di Will Dunn, Jason Hall, Erich Hoeber & Jon Hoeber. Gran Turismo è prodotto da Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions, con Doug Belgrad e Dana Brunetti.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.